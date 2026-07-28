3 Tipps von Morgan Stanley – "Zugreifen, bevor es zu spät ist"

Besonders zuversichtlich bleibt Analyst Gary Yu für Alibaba. Der chinesische Onlinehändler zählt vor den Zahlen Ende August weiter zu seinen Favoriten. "Wir erwarten, dass Alibaba mit der größten Cloud-Infrastruktur in China im aktuellen Entwicklungszyklus der künstlichen Intelligenz Marktanteile gewinnen wird", schrieb Yu.

Morgan Stanley sieht bei mehreren Aktien vor den nächsten Quartalszahlen noch deutliches Aufwärtspotenzial. Die Experten der US-Bank haben eine Auswahl von drei Titeln veröffentlicht, die sie mit "Übergewichten" bewertet: Alibaba, Grab und Cadence Design Systems.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Weitere Kurstreiber sieht Morgan Stanley in der hohen Cashflow-Stärke von Ailbaba, den Dividenden und den laufenden Aktienrückkäufen. Yu senkte sein Kursziel zwar von 190 auf 180 US-Dollar. An seiner Kaufempfehlung hält er dennoch fest. Die Alibaba-Aktie hat im laufenden Monat bereits 17 Prozent zugelegt.

Auch Grab überzeugt die Analysten. Der südostasiatische Anbieter von Fahrdiensten sowie Essens- und Lebensmittellieferungen profitiert laut Divya Gangahar von einer stärkeren Nachfrage und einem schnelleren Wachstum. "Wir erwarten ein starkes Quartal mit einem Umsatzplus von 22 Prozent und einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 166 Millionen US-Dollar", erklärte sie vor den Zahlen Anfang August.

Morgan Stanley hob das Kursziel für Grab von 5,90 auf 6,25 US-Dollar an. "Wir sehen zudem Spielraum für weitere Aktienrückkäufe und halten das Chance-Risiko-Verhältnis für sehr attraktiv", ergänzte Gangahar. Die Aktie liegt im laufenden Monat 12 Prozent im Minus.

Bei Cadence Design Systems setzt Morgan Stanley ebenfalls auf eine Erholung. Das auf Software für elektronische Designautomatisierung spezialisierte Unternehmen ist nach Einschätzung eines Teams um Analyst Lee Simpson unterbewertet. „Wir sehen eine gute Chance auf eine weitere Anhebung der Prognose in diesem Quartal. Der Markt dürfte dies jedoch bereits weitgehend eingepreist haben“, schrieb Simpson vor den Zahlen am Montag.

"Agentische künstliche Intelligenz ist der Schlüssel zu ihrem Burggraben", erklärte der Analyst. Anleger sollten bei Kursrücksetzern deshalb ruhig bleiben und zugreifen. Morgan Stanley bestätigt die Einstufung mit "Übergewichten" und das Kursziel von 370 US-Dollar. Simpson erwartet im kommenden Jahr eine Erholung bei Margen und Gewinnen sowie erste Dynamik bei physischer künstlicher Intelligenz. Die Cadence-Aktie hat seit Anfang Juli 13 Prozent verloren.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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