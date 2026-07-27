Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft
Umsatz und Gewinn gehen zurück
- Umsatz H1 minus 3% auf 38,6 Milliarden Euro
- Bereinigter operativer Gewinn minus 4% auf 8,69 Mrd
- Konzernergebnis knapp 5,7 Milliarden Euro im H1
PARIS (dpa-AFX) - Eine schwächere Nachfrage hat dem französischen Luxuskonzern LVMH im ersten Halbjahr einen Erlös- und Gewinnrückgang eingebrockt. So sank der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres um drei Prozent auf 38,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Das Wein- und Spirituosengeschäft trat dabei auf der Stelle. Dagegen fiel das Geschäft der umsatzstärksten Mode- und Ledersparte deutlich schwächer aus als ein Jahr zuvor.
Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn sank im ersten Halbjahr stärker als der Umsatz, nämlich um vier Prozent auf 8,69 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Schnitt mit 8,46 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich verdiente LVMH mit knapp 5,7 Milliarden Euro etwa so viel wie ein Jahr zuvor.
Die in New York notierten Hinterlegungsscheine von LVMH sanken zuletzt um 1,6 Prozent./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 454,5 auf Tradegate (27. Juli 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -8,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,82 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 225,12 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 587,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -7,79 %/+42,70 % bedeutet.
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Die 20, 50 Tageslinie von LVMH wurde durchbrochen, von Sortimentsbereinigungen war auch zu hören. Kauf Empfehlungen wurden merklich angehoben. Nun warten alle auf steigende Kurse. Auch Stock Screener sieht in der Aktie für dieses Jahr ein beachtliches Potential. LVMH ist wohl eine Überlegung wert.