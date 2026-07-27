Sirma Group JSC: Eigenaktien-Rückkauf-Transaktionen – Sirma Group Holding
Sirma Group JSC setzt ihr Aktienrückkaufprogramm fort und berichtet über jüngste Erwerbe eigener Aktien an der Bulgarischen Wertpapierbörse.
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- Sirma Group JSC (ISIN BG1100032140) meldet Transaktionen im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms; Veröffentlichung der Insiderinformation am 27.07.2026.
- Im Berichtszeitraum (Transaktionen am 17., 21. und 27.07.2026) wurden insgesamt 6.778 auf den Namen lautende Stammaktien erworben.
- Gesamtkaufpreis: 5.179,20 EUR (ohne Gebühren/Provisionen); volumengewichteter Durchschnittskurs: 0,7641 EUR pro Aktie; Einzelkurse im Bericht: 0,762–0,766 EUR.
- Alle Käufe wurden über den unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD an der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (MIC: XBUL) ausgeführt; im Berichtszeitraum keine Transaktionen an der Frankfurter Börse.
- Alle Transaktionen erfolgten unter Einhaltung der SBR-Preis- und Volumenbedingungen; zulässige Programm-Preisspanne: 0,43 EUR bis 2,05 EUR pro Aktie; keine Ausführung über den zulässigen Preis.
- Stand des Rückkaufprogramms: maximal genehmigte Aktien 100.000; bislang kumuliert erworben 49.974 Aktien (49,97 % des Programmvolumens; ca. 0,084 % des Grundkapitals); verbleibend 50.026 Aktien; Programm läuft bis spätestens 31.07.2026.
Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7740EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,93 % im
Plus.
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