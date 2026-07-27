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    Waldbrände stoppen Tourismus in Bordeaux - Saison bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Gironde-Tourismus nach Waldbränden stark gefährdet
    • Evakuierungen und Reisewarnungen halten Region lahm
    • Tourismus trägt 7 Prozent der Wirtschaft und Jobs
    Waldbrände stoppen Tourismus in Bordeaux - Saison bricht ein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BORDEAUX (dpa-AFX) - Die von Waldbränden betroffene französische Tourismusregion um Bordeaux bangt um die Saison, nachdem die Regierung Urlauber aufgerufen hat, vorerst nicht anzureisen. "Das ist ein schwerer Schlag für einen Großteil des vorwiegend vom Tourismus geprägten Departements - der Tourismus ist komplett zum Erliegen gekommen, die Saison ist vorbei", sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) der Gironde, Patrick Seguin, wie der Sender BFMTV berichtete.

    "Wir bitten die Französinnen und Franzosen eindringlich, sich nicht in die Gironde zu begeben, solange das Feuer noch nicht unter Kontrolle ist", erklärte Regierungssprecherin Maud Bregeon am Morgen. Am Vortag hatte die Präfektin von Bordeaux, Sophie Brocas, "den Touristen, die kurz vor den Augustferien stehen" eindringlich dazu geraten "nicht zu kommen, zumindest nicht in die Gironde zu reisen, solange das Feuer nicht unter Kontrolle ist."

    Präfektin: Touristen sollen andere Reiseziele suchen

    "Und ich bitte auch die Touristen, die bereits vor Ort sind, ein anderes Reiseziel in Betracht zu ziehen, da wir nicht vor einer Verschlimmerung der Lage gefeit sind, die uns zwingen würde, die Evakuierungen noch weiter zu beschleunigen", sagte die Präfektin. 220.000 Menschen, darunter viele Touristen, wurden bislang evakuiert. Das Departement erließ am Montag ein Verbot von Ferienlagern mit Jugendlichen sowie von Ferienfreizeiten für Menschen mit einer Behinderung in der Region.

    Der Hotel- und Gaststättenverband in der Region verwies allerdings darauf, dass die Region sehr groß sei und die Aufrufe an die Touristen den Zweck hätten, wichtige Straßen in den konkret von Bränden betroffenen Gebieten für die Einsatzkräfte freizuhalten. Er hoffe, dass der Aufruf "korrigiert wird", um "zu versuchen, den Monat August zu retten", sagte der örtliche Verbandsvorsitzende, Franck Chaumès, der Nachrichtenagentur AFP.

    Nach Angaben des Departements macht der Tourismus sieben Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Mehr als 40.000 Arbeitsplätze hängen vom Tourismus ab, der für jährliche Einnahmen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro sorgt./evs/DP/jha







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