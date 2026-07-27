PVA TePla Aktie crasht -7,68 % - 27.07.2026

Die PVA TePla Aktie notiert aktuell bei 34,04€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,68 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,83 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute bei der PVA TePla Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei PVA TePla abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,51 % verkraften.

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Allein seit letzter Woche ist die PVA TePla Aktie damit um -8,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,20 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +60,35 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,51 % 1 Monat -22,20 % 3 Monate -1,51 % 1 Jahr +65,72 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 27.07.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 742,54 Mio.EUR € wert.

Deutsche Aktien im Aufwind, US-Börsen uneinheitlich: Vor allem DAX, SDAX und TecDAX glänzen mit kräftigen Gewinnen, während der S&P 500 spürbar zurückfällt.

Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im TecDAX.

Ein Traum-Börsengang von CXMT in China dürfte zum Wochenstart auch hiesige Chipwerte antreiben. Infineon , Aixtron und Suss Microtec beispielsweise legten auf Tradegate vorbörslich um bis zu 2 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag. …

So schlagen sich die Wettbewerber von PVA TePla

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,56 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -3,86 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.