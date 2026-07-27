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    Selenskyj als erster ausländischer Staatschef bei Burnham

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj empfing neuen Premier in Portsmouth
    • Großbritannien bekennt sich zu hundert Prozent
    • Lizenz zur Produktion von Stone Cloak erlaubt
    Selenskyj als erster ausländischer Staatschef bei Burnham
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PORTSMOUTH (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist als erster internationaler Gast von Großbritanniens neuem Premier Andy Burnham empfangen worden. Die Wahl des Besuchers sei kein Zufall gewesen, sagte Burnham bei dem Treffen in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, wo er den Ukrainer auf einem Marinestützpunkt im Schatten des Flugzeugträgers "HMS Queen Elizabeth" begrüßte. Man wolle die klare Botschaft senden, dass Großbritannien zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine stehe. Er werde jede einzelne Zusage seines Landes vollständig einhalten, versprach der sozialdemokratische Politiker.

    Schutz für ukrainische Drohnen

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    Burnham setzt damit die Linie seiner Vorgänger fort, die sich unabhängig von der Parteizugehörigkeit jeweils als engste westliche Verbündete des ukrainischen Präsidenten positioniert hatten. Selenskyj betonte, die Beziehung beider Länder sei "stärker denn je".

    Der britische Premier verkündete zudem, man räume der Ukraine das Recht ein, ein in Großbritannien entwickeltes System zum Schutz von Drohnen vor Störsendern im eigenen Land zu produzieren. Das als "Stone Cloak" bezeichnete System sei von der Größe eines Tablet-Computers und verhindere, dass Drohnen abgefangen werden, sagte Burnham. Tausende der Geräte wurden nach Angaben der britischen Regierung bereits an die Ukraine geliefert./cmy/DP/jha





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