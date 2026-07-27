UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 510 auf 480 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den anstehenden Zahlen des Softwarekonzerns zum vierten Geschäftsquartal habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 reduziert, schrieb Karl Keirstead in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete der Experte mit der schwächeren Marktstimmung im Bereich KI-Infrastruktur./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 344EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 480

Kursziel alt: 510

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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