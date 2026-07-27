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BVB vor Transfer von griechischem Teenager
- Dortmund steht vor Verpflichtung von Karetsas
- Ablöse etwa 30 Millionen plus 2 Millionen Bonus
- Medizincheck in den nächsten Tagen beim BVB geplant
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steht vor der Verpflichtung des griechischen Offensivspielers Konstantinos Karetsas. Wie "Kicker" und der TV-Sender Sky berichten, ist der Wechsel des 18-Jährigen vom belgischen Erstligisten KRC Genk so gut wie perfekt. Die Ablöse für den bis zum Sommer 2029 vertraglich gebundenen Teenager soll sich auf 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen. Der obligatorische Medizincheck beim Fußball-Bundesligisten soll in den nächsten Tagen erfolgen.
Karetsas ist als Ersatz für den früheren Nationalspieler Julian Brandt (30) vorgesehen, der nach Ablauf seines Vertrags auf Vereinssuche ist. Der Jungprofi ist in Genk geboren, hat aber schon A-Länderspiele für Griechenland absolviert. In der abgelaufenen Europa-League-Saison scheiterte Karetsas mit seinem Verein im Achtelfinale am SC Freiburg./mom/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 3,045 auf Tradegate (27. Juli 2026, 17:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,47 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+62,60 % bedeutet.
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Heja BVB,
Ist das Spiel gewonnen, dann kann man es verstehen, der BVB, der BVB wird niemals untergehen!
Für mich steht eindeutig fest, dass der BVB noch neue junge Talente verpflichten wird, die richtig einschlagen werden. In der kommenden Saison traue ich unter dem supergeilen Trainer Niko Kovac endlich den lang ersehnten Meistertitel zu, vielleicht sogar das "Double oder Tripple"!
Wenn er als Liverpool Trainer einen rechten Außenverteidiger braucht, dann kauft er einen passenden, aber wir haben auf dieser Position anscheinend keinen außer Kimmich und der ist dort verschenkt....genause wie einen Mittelstürmer ....bin gespannt wie er diese Baustellen löst.
Ich wünsche ihm viel Glück und Erfolg. !🙏