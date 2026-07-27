UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor Quartalszahlen von 365 auf 340 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Fast-Food-Kette dürften vom schwierigen konjunkturellen Umfeld in den USA und weltweit belastet worden sein, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert. Dennoch sollte die Marke weltweit gut positioniert sein, um bis ins Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 237,3EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 19:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dennis Geiger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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