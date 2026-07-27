BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca stellte es in einer am Montag vorliegenden Studie in Frage, ob die Resultate ausreichend gut sind, damit die Aktie sich weiter erholen kann. In der Mode- und Lederwarensparte sei eine positive Überraschung zwar ausgeblieben, doch erstmals seit sieben Quartalen habe es hier wieder einen Anstieg gegeben. Die operative Gewinnmarge (Ebit) sei höher als gedacht./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 460EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
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