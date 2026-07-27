BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca stellte es in einer am Montag vorliegenden Studie in Frage, ob die Resultate ausreichend gut sind, damit die Aktie sich weiter erholen kann. In der Mode- und Lederwarensparte sei eine positive Überraschung zwar ausgeblieben, doch erstmals seit sieben Quartalen habe es hier wieder einen Anstieg gegeben. Die operative Gewinnmarge (Ebit) sei höher als gedacht./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 460EUR auf Tradegate (27. Juli 2026, 19:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 € , was eine Steigerung von +29,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer