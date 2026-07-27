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    Sachsen-Anhalt

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    Parteien stecken Koalitionsoptionen vor Wahl ab

    Für Sie zusammengefasst
    • breite Parteien schließen Koalition mit AfD aus
    • CDU schließt Bündnisse ganz links und ganz rechts aus
    • AfD strebt erste Alleinregierung in Sachsen-Anhalt an
    Sachsen-Anhalt - Parteien stecken Koalitionsoptionen vor Wahl ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sechs Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben die im Landtag vertretenen Parteien ihre Koalitionsoptionen abgesteckt. Ein Bündnis mit der AfD schlossen CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke beim Wahlforum "RND vor Ort" in Magdeburg aus.

    CDU schließt Bündnisse mit AfD und Linken aus

    CDU-Ministerpräsident Sven Schulze sagte, er werde sich "politisch von niemandem abhängig machen". Für die CDU seien Koalitionen "sowohl mit ganz links als auch mit ganz rechts ausgeschlossen".

    AfD setzt auf Alleinregierung

    AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund strebt dagegen eine Alleinregierung seiner Partei an. "Wir möchten die erste AfD-geführte Alleinregierung hier in Sachsen-Anhalt möglich machen", sagte er. Auf die Nachfrage der Moderation, ob damit Koalitionen mit anderen Parteien ausgeschlossen seien, antwortete Siegmund: "In dieser aktuellen Situation schon."

    SPD und Grüne sehen BSW kritisch

    SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann erklärte, eine Koalition mit der AfD sei ausgeschlossen. Auch mit dem BSW könne er sich ein Bündnis nicht vorstellen. "Über alles andere wird man reden müssen."

    Grünen-Spitzenkandidatin Susan Sziborra-Seidlitz sagte, für ihre Partei seien Koalitionen mit allen demokratischen Parteien grundsätzlich möglich. Mit Blick auf das BSW ergänzte sie jedoch: "Mit dem BSW kann ich es mir im Moment auch schwer vorstellen."

    FDP und Linke ziehen ebenfalls rote Linien

    FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens schloss Koalitionen "ganz rechts, ganz links" aus.

    Linken-Spitzenkandidat Hendrik Lange erklärte, eine Koalition mit der AfD sei "selbstverständlich ausgeschlossen". Seine Partei werde "alles daran setzen, dass die AfD dieses Land nicht regieren wird"./djj/DP/he







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