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    Lenzing-Aktie: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran

    Lenzing stellt die Weichen neu: Mit Fokus auf Vliesstoffe, Standortanpassungen, strikter Refinanzierung und Kapitalerhöhung soll der Konzern bis 2030 profitabler und schlanker werden.

    Lenzing-Aktie: Lenzing AG treibt strategische Transformation voran
    Foto: Lenzing Group
    • Fokus der Transformation: Lenzing verstärkt Vliesstoff-Anwendungen, richtet das Textilgeschäft neu aus und plant den deutlichen Ausbau des Vliesstoff-Geschäfts bis 2030.
    • Standort- und Produktionskonsolidierung: Verkauf des indonesischen Standorts PT South Pacific Viscose; Schließungen von Heiligenkreuz (Österreich) bis Ende 2026 und Grimsby (UK) bis Ende 2027; Verlagerung der Spezialfasern-Produktion auf Kernstandorte.
    • Wertminderungen und Restrukturierung: voraussichtliche nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte/Sachanlagen bis zu 150 Mio. EUR im Jahr 2026; Restrukturierungsrückstellungen bis zu 40 Mio. EUR belasten EBITDA 2026.
    • Finanzziele: mittelfristiges Ziel Umsatzwachstum mit einer EBITDA-Steigerung von 150 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 20-25%; Verschuldungsgrad (Leverage) unter 2,5x.
    • Refinanzierungspaket: neue Finanzierungsvereinbarungen bis zu 300 Mio. EUR; Verlängerung bestehender Verbindlichkeiten bis 2030; Wirksamkeit abhängig von einer Kapitalerhöhung in Höhe von 300 Mio. EUR.
    • Kapitalerhöhung und Hauptversammlung: außerordentliche Hauptversammlung voraussichtlich am 25. August 2026; Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten und Abschlag bis 300 Mio. EUR; B&C Gruppe und Suzano investieren bis ca. 156,7 Mio. EUR; Oberbank beteiligt sich bis ca. 11,6 Mio. EUR; Restliche Aktien von internationalen Banken gezeichnet.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 05.08.2026.

    Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,09 % im Minus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,200EUR das entspricht einem Minus von -4,43 % seit der Veröffentlichung.


    Lenzing

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    ISIN:AT0000644505WKN:852927
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