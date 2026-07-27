Börsen Update USA - 27.07. - US Tech 100 schwach -0,56 %

Der Dow Jones steht bei 52.099,21 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Salesforce +8,38 %, Verizon Communications +3,28 %, Microsoft +3,04 %, American Express +2,88 %, Sherwin-Williams +2,83 %

Flop-Werte: NVIDIA -4,85 %, Caterpillar -3,81 %, Goldman Sachs Group -2,50 %, Chevron Corporation -1,87 %, Unitedhealth Group -0,32 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:35) bei 27.950,19 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Shopify +10,93 %, Workday (A) +10,76 %, Thomson Reuters +8,64 %, Autodesk +8,16 %, Adobe +7,73 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -13,57 %, Advanced Micro Devices -9,13 %, Lumentum Holdings -8,73 %, ASML Holding NV NY -7,23 %, Lam Research -6,74 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:53) bei 7.401,71 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Workday (A) +10,76 %, ServiceNow +10,40 %, Tyler Technologies +8,68 %, Salesforce +8,38 %, Autodesk +8,16 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -13,57 %, Advanced Micro Devices -9,13 %, Lumentum Holdings -8,73 %, Coherent -8,00 %, Carnival -7,11 %

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