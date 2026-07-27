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    Besonders beachtet!

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    Salesforce Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +8,38 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.07.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.07.2026

    Die Salesforce Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,38 % auf 155,51. Damit gewinnt die Aktie +12,03  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,69 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salesforce -36,44 % verloren.

    Während Salesforce heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %. Damit gehört Salesforce heute zu den auffälligeren Werten.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,47 %
    1 Monat +11,99 %
    3 Monate -5,69 %
    1 Jahr -37,24 %
    Stand: 27.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,01 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,49 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,10 %. Oracle notiert im Plus, mit +4,88 %. SAP legt um +8,43 % zu

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    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    +7,96 %
    +4,54 %
    +11,21 %
    -6,17 %
    -37,63 %
    -29,31 %
    -31,16 %
    +92,84 %
    +1.109,18 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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