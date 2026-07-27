Salesforce Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.07.2026

Die Salesforce Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +8,38 % auf 155,51€. Damit gewinnt die Aktie +12,03 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,69 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salesforce -36,44 % verloren.

Während Salesforce heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %. Damit gehört Salesforce heute zu den auffälligeren Werten.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,47 % 1 Monat +11,99 % 3 Monate -5,69 % 1 Jahr -37,24 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 27.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,01 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Aktien im Aufwind, US-Börsen uneinheitlich: Vor allem DAX, SDAX und TecDAX glänzen mit kräftigen Gewinnen, während der S&P 500 spürbar zurückfällt.

Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben am Montag an den US-Börsen nur den Standardwerten geholfen. Im Technologiesektor wirkte die Chipbranche im frühen Handel wegen neuer Sorgen vor Billigkonkurrenz aus …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,49 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,10 %. Oracle notiert im Plus, mit +4,88 %. SAP legt um +8,43 % zu

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.