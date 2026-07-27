Lenzing-Aktie (LNZ) beschleunigt strategische Transformation
Lenzing stellt die Weichen neu: Mit klarer Wachstumsagenda, tiefgreifender Neuausrichtung und strikter Finanzdisziplin startet der Konzern eine umfassende Transformation.
Foto: Lenzing Group
- Strategische Transformation bei Lenzing: Fokus auf Wachstum im Nonwovens-Geschäft, Neuausrichtung des Textilfasergeschäfts und Stärkung des Zellstoff-Geschäfts unter dem Motto „Grow Nonwovens, Reset Textiles“.
- Performance-Programm: Einsparungen von insgesamt 120 Mio. EUR gegenüber 2025, davon 45 Mio. EUR bereits kommuniziert; volle Wirksamkeit bis Ende 2027; bisher ca. 267 Personalreduzierungen im H1 2026 bzw. ca. 25 Mio. EUR jährliche Ersparnisse.
- Finanzziele: Mittelfristige EBITDA-Steigerung um 150 Mio. EUR, EBITDA-Marge von 20–25 %, Verschuldungsgrad unter 2,5x.
- Refinanzierung: Geplant ist eine Kapitalerhöhung bis zu 300 Mio. EUR (mit Bezugsrechten) plus neue Kreditfinanzierungen bis zu 300 Mio. EUR und Laufzeitverlängerungen bis 2030; Kapitalerhöhung garantiert durch BNP Paribas, UniCredit, Commerzbank und Erste Group.
- Produktionsnetzwerk & Standortoptimierung: Konsolidierung des globalen Faserproduktionsnetzwerks; Stärkung Kernstandorte (einschließlich Lenzing in Österreich); Stilllegungen in Heiligenkreuz (bis Ende 2026) und Grimsby (bis Ende 2027); Prüfung von Optionen für betroffene Standorte; Indonesien-Effizienzmaßnahmen geplant.
- Personal, Sozialplan & Investitionen: Globale Belegschaft von ca. 8.100 auf ca. 7.700 FTE bis Ende 2027; Sozialpläne/Unterstützung für betroffene Mitarbeitende; Wertminderungen auf langfristige Vermögenswerte bis zu 150 Mio. EUR im 2026-Jerhood; Restrukturierungsrückstellungen bis zu 40 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 05.08.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,08 % im
Minus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,250EUR das entspricht einem Plus von +0,98 % seit der Veröffentlichung.
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