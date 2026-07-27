JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Celine Pannuti berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef Philipp Navratil und der Finanzchefin Anna Manz. Im Fokus habe zuerst die Stärke der Schwellenländer gestanden und als zweites die Geschäfte in den USA. Im zweiten Quartal seien diese im Haustierbereich vom Abbau von Lagerbeständen belastet worden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 86,23EUR auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 20:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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