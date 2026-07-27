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    Besonders beachtet!

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    Elmos Semiconductor - Aktie stürzt rapide ab - 27.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Elmos Semiconductor Aktie bisher Verluste von -7,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor - Aktie stürzt rapide ab - 27.07.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

    Elmos Semiconductor Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Elmos Semiconductor Aktie. Sie fällt um -7,27 % auf 148,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Elmos Semiconductor Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Elmos Semiconductor insgesamt ein Minus von -16,91 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -6,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,10 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +65,36 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

    Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,93 %
    1 Monat -17,10 %
    3 Monate -16,91 %
    1 Jahr +76,46 %
    Stand: 27.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,56 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -2,34 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,92 %. ON Semiconductor verliert -0,26 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -1,71 %.

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    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    -5,03 %
    -7,00 %
    -17,40 %
    -16,27 %
    +75,85 %
    +95,37 %
    +314,49 %
    +1.356,36 %
    +571,11 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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