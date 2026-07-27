Elmos Semiconductor - Aktie stürzt rapide ab - 27.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Elmos Semiconductor Aktie. Sie fällt um -7,27 % auf 148,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,50 %, geht es heute bei der Elmos Semiconductor Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Elmos Semiconductor entwickelt, produziert und vertreibt anwendungsspezifische ICs (ASICs) für Automotive, v.a. Sensorik, Motorsteuerung, LED-Licht und Fahrerassistenz. Starke Position in Nischen für Mixed-Signal-Halbleiter im Auto, Fokus auf Langfristkunden (Tier-1, OEM). Wichtige Wettbewerber: Infineon, NXP, STMicro, Melexis. USP: hohe Automotive-Spezialisierung, kundenspezifische Lösungen, lange Design-ins-Zyklen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Elmos Semiconductor insgesamt ein Minus von -16,91 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um -6,93 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,10 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +65,36 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,93 % 1 Monat -17,10 % 3 Monate -16,91 % 1 Jahr +76,46 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Stand: 27.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 17 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,56 Mrd.EUR € wert.

Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran hat dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Wochenauftakt beschert. Der Dax ließ am Montag dank fallender Ölpreise und kräftiger Kursgewinne des Index-Schwergewichts SAP die Marke von 25.000 …

Deutsche Aktien im Aufwind, US-Börsen uneinheitlich: Vor allem DAX, SDAX und TecDAX glänzen mit kräftigen Gewinnen, während der S&P 500 spürbar zurückfällt.

Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, Infineon Technologies und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,13 %. Infineon Technologies notiert im Minus, mit -2,34 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +1,92 %. ON Semiconductor verliert -0,26 % NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -1,71 %.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar