Jefferies belässt L'Oreal auf 'Underperform' - Ziel 328 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 374 auf Tradegate (27. Juli 2026, 20:57 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,69 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 199,11 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 376,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 328,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -12,30 %/+20,32 % bedeutet.