ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt L'Oreal auf 'Underperform' - Ziel 328 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Molly Wylenzek zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse für L'Oreal aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns. Auf vergleichbarer Basis habe das Parfüm- und Kosmetikgeschäft von LVMH im zweiten Quartal mit einem leichten Rückgang enttäuscht, da der Konsens hier einen Anstieg erwartet habe. Der Bereich Selective Retailing habe aber die Erwartungen deutlich übertroffen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 374 auf Tradegate (27. Juli 2026, 20:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um -1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,69 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 199,11 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 376,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 328,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 450,00EUR was eine Bandbreite von -12,30 %/+20,32 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 328 Euro