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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,14 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -4,45 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,20 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,45 %.

    Verizon Communications
    Tagesperformance: +3,14 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,42 %
    Chart Verizon Communications
    ISIN: US92343V1044
    WKN: 868402
    Die Verizon Communications Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Verizon-Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Glasfaser-Ausbau (G5) und Google-Dark-Fiber-Deal könnten künftig stärkere Erträge bringen; Q2-Zahlen zeigen höheren freien Cashflow und Dividende von 6,1%. Verschuldung hoch (~128,7 Mrd. USD) bleibt Risikofaktor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.

    American Express
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 4
    Performance 1M: -4,15 %
    Chart American Express
    ISIN: US0258161092
    WKN: 850226
    Die American Express Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    Sherwin-Williams
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,95 %
    Chart Sherwin-Williams
    ISIN: US8243481061
    WKN: 856050
    Die Sherwin-Williams Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    3M
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,37 %
    Chart 3M
    ISIN: US88579Y1010
    WKN: 851745
    Die 3M Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 7
    Performance 1M: +3,08 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: gemischtes MSFT-Sentiment. Positive Perspektiven gelten Azure-/Copilot-Wachstum und OpenAI-Verpflichtungen; Skepsis bleibt wegen Investitionsausgaben, OpenAI-Verträge und Bewertungskennzahlen (KGV ca. 22, PEG >2). Morgan Stanley bleibt bullisch (Overweight, PT ca. 600 USD). Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht konkret genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 8
    Performance 1M: -10,91 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    McDonald's
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,81 %
    Chart McDonald's
    ISIN: US5801351017
    WKN: 856958
    Die McDonald's Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Walmart
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 10
    Performance 1M: -5,34 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

    Coca-Cola
    Tagesperformance: +2,03 %
    Platz 11
    Performance 1M: -0,39 %
    Chart Coca-Cola
    ISIN: US1912161007
    WKN: 850663
    Die Coca-Cola Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,03 %.

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