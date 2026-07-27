Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

wallstreetONLINE-Forum: Verizon-Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Glasfaser-Ausbau (G5) und Google-Dark-Fiber-Deal könnten künftig stärkere Erträge bringen; Q2-Zahlen zeigen höheren freien Cashflow und Dividende von 6,1%. Verschuldung hoch (~128,7 Mrd. USD) bleibt Risikofaktor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.