Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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NVIDIA
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 2
Performance 1M: +8,20 %
Performance 1M: +8,20 %
Verizon Communications
Tagesperformance: +3,14 %
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 3
Performance 1M: +2,42 %
Performance 1M: +2,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verizon Communications (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum: Verizon-Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Glasfaser-Ausbau (G5) und Google-Dark-Fiber-Deal könnten künftig stärkere Erträge bringen; Q2-Zahlen zeigen höheren freien Cashflow und Dividende von 6,1%. Verschuldung hoch (~128,7 Mrd. USD) bleibt Risikofaktor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verizon Communications eingestellt.
American Express
Tagesperformance: +3,07 %
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 4
Performance 1M: -4,15 %
Performance 1M: -4,15 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 5
Performance 1M: -6,95 %
Performance 1M: -6,95 %
3M
Tagesperformance: +2,69 %
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 6
Performance 1M: +9,37 %
Performance 1M: +9,37 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 7
Performance 1M: +3,08 %
Performance 1M: +3,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
WallstreetONLINE-Forum: gemischtes MSFT-Sentiment. Positive Perspektiven gelten Azure-/Copilot-Wachstum und OpenAI-Verpflichtungen; Skepsis bleibt wegen Investitionsausgaben, OpenAI-Verträge und Bewertungskennzahlen (KGV ca. 22, PEG >2). Morgan Stanley bleibt bullisch (Overweight, PT ca. 600 USD). Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird in den Beiträgen nicht konkret genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 8
Performance 1M: -10,91 %
Performance 1M: -10,91 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 9
Performance 1M: -1,81 %
Performance 1M: -1,81 %
Walmart
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 10
Performance 1M: -5,34 %
Performance 1M: -5,34 %
Coca-Cola
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 11
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
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