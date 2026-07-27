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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    31.220,79€
    Basispreis
    28,21
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.287,63€
    Basispreis
    7,25
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,63 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +11,15 %
    Platz 2
    Performance 1M: -1,78 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,15 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +9,31 %
    Platz 3
    Performance 1M: +21,47 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,31 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +8,13 %
    Platz 4
    Performance 1M: +7,60 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,13 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: +7,73 %
    Platz 5
    Performance 1M: +15,94 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,73 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -6,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,14 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,88 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +6,88 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,80 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Palantir gemischt bis skeptisch: Die Bewertung gilt als extrem hoch (KGV ca. 130–140). Konsens-EPS für 2026–2028 (MarketScreener) liegt bei 1,3 / 1,8 / 2,7 USD, teils übertroffen, was Wachstumspotenzial signalisiert. KurzfristigToday minus 6% auf 125 USD; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,75 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,25 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,75 %.

    Copart
    Tagesperformance: +6,31 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,08 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,31 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: +6,20 %
    Platz 10
    Performance 1M: +13,14 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,20 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +6,06 %
    Platz 11
    Performance 1M: +19,72 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,06 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +5,64 %
    Platz 12
    Performance 1M: -4,75 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,64 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: -5,63 %
    Platz 13
    Performance 1M: -9,86 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,63 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +5,55 %
    Platz 14
    Performance 1M: -15,88 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,55 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 15
    Performance 1M: -17,75 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +5,26 %
    Platz 16
    Performance 1M: +10,84 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,26 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +5,26 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,83 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,26 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +5,02 %
    Platz 18
    Performance 1M: +8,01 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,02 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 19
    Performance 1M: -2,19 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: +4,76 %
    Platz 20
    Performance 1M: -2,34 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,76 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +4,65 %
    Platz 21
    Performance 1M: -17,11 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,65 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -4,45 %
    Platz 22
    Performance 1M: +8,20 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,45 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 23
    Performance 1M: -28,93 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu SpaceX. Sachlich diskutiert werden Bewertung, Fundamentales und Kursentwicklung; einige schreiben, der Emissionspreis lasse Luft ab, kein reales Kapital verloren. Kaufideen bei 67,50 USD tauchen häufiger auf; vereinzelt wird 3 USD als Strong Buy genannt. Andere warnen vor Verlusten/hohen Startkosten. Insgesamt vorsichtig, kein klares Trend-Signal; 14‑Tage-Kursentwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +4,19 %
    Platz 24
    Performance 1M: -24,51 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,19 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -4,10 %
    Platz 25
    Performance 1M: +6,45 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,10 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 26
    Performance 1M: -17,29 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Micron: Kursrücksetzer (vorbörslich 960 → 935 USD; Freitag) treffen auf KI‑Nachfrage-Optimismus, HBM‑Produktion und Lieferverträge. Chinesische Konkurrenz (CXMT/YMTC) sowie Bewertungs-/KGV-Risiken bleiben. 14‑Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +3,89 %
    Platz 27
    Performance 1M: -11,13 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,85 %
    Platz 28
    Performance 1M: -2,46 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,85 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -3,70 %
    Platz 29
    Performance 1M: -8,14 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,70 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 30
    Performance 1M: -17,21 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 31
    Performance 1M: -26,07 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    CSX
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 32
    Performance 1M: +12,80 %
    Chart CSX
    ISIN: US1264081035
    WKN: 865857
    Die CSX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 33
    Performance 1M: -21,17 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 34
    Performance 1M: -20,85 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: -2,64 %
    Platz 35
    Performance 1M: -26,09 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,64 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 36
    Performance 1M: +6,62 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -2,17 %
    Platz 37
    Performance 1M: -1,53 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,17 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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