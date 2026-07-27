Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,15 %
Performance 1M: -1,78 %
Tagesperformance: +9,31 %
Performance 1M: +21,47 %
Tagesperformance: +8,13 %
Performance 1M: +7,60 %
Tagesperformance: +7,73 %
Performance 1M: +15,94 %
Tagesperformance: -6,88 %
Performance 1M: +2,14 %
Tagesperformance: +6,88 %
Performance 1M: +9,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,75 %
Performance 1M: -5,25 %
Tagesperformance: +6,31 %
Performance 1M: -8,08 %
Tagesperformance: +6,20 %
Performance 1M: +13,14 %
Tagesperformance: +6,06 %
Performance 1M: +19,72 %
Tagesperformance: +5,64 %
Performance 1M: -4,75 %
Tagesperformance: -5,63 %
Performance 1M: -9,86 %
Tagesperformance: +5,55 %
Performance 1M: -15,88 %
Tagesperformance: +5,36 %
Performance 1M: -17,75 %
Tagesperformance: +5,26 %
Performance 1M: +10,84 %
Tagesperformance: +5,26 %
Performance 1M: +3,83 %
Tagesperformance: +5,02 %
Performance 1M: +8,01 %
Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: -2,19 %
Tagesperformance: +4,76 %
Performance 1M: -2,34 %
Tagesperformance: +4,65 %
Performance 1M: -17,11 %
Tagesperformance: -4,45 %
Performance 1M: +8,20 %
Tagesperformance: -4,22 %
Performance 1M: -28,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,19 %
Performance 1M: -24,51 %
Tagesperformance: -4,10 %
Performance 1M: +6,45 %
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: -17,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,89 %
Performance 1M: -11,13 %
Tagesperformance: +3,85 %
Performance 1M: -2,46 %
Tagesperformance: -3,70 %
Performance 1M: -8,14 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: -17,21 %
Tagesperformance: -3,58 %
Performance 1M: -26,07 %
Tagesperformance: -3,21 %
Performance 1M: +12,80 %
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: -21,17 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -20,85 %
Tagesperformance: -2,64 %
Performance 1M: -26,09 %
Tagesperformance: -2,50 %
Performance 1M: +6,62 %
Tagesperformance: -2,17 %
Performance 1M: -1,53 %