🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanDisk Corporation AktievorwärtsNachrichten zu SanDisk Corporation

    Top & Flop

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.569,85€
    Basispreis
    10,21
    Ask
    × 7,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.433,27€
    Basispreis
    8,63
    Ask
    × 6,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,02 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +9,24 %
    Platz 2
    Performance 1M: +21,47 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,24 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +8,31 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,17 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,31 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu ServiceNow. Q2-Fundamentals werden positiv bewertet, KI-Wachstum als Treiber; dennoch Sorge um Margen, Guidance und KI-Infrastrukturkosten. Kurs in den letzten 14 Tagen ca. −8% bis −10% (Woche ca. −8%). Gegenbewegung nach den Zahlen wird diskutiert; Skepsis bleibt bei Bewertung/Kosten.

    Autodesk
    Tagesperformance: +7,73 %
    Platz 4
    Performance 1M: +15,94 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,73 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -6,96 %
    Platz 5
    Performance 1M: -5,25 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,96 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +6,95 %
    Platz 6
    Performance 1M: +11,99 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,95 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: +6,90 %
    Platz 7
    Performance 1M: +6,97 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,90 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -6,86 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,14 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,86 %.

    CoStar Group
    Tagesperformance: +6,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: -8,69 %
    Chart CoStar Group
    ISIN: US22160N1090
    WKN: 922134
    Die CoStar Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,73 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +6,73 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,80 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Palantir gemischt bis skeptisch: Die Bewertung gilt als extrem hoch (KGV ca. 130–140). Konsens-EPS für 2026–2028 (MarketScreener) liegt bei 1,3 / 1,8 / 2,7 USD, teils übertroffen, was Wachstumspotenzial signalisiert. KurzfristigToday minus 6% auf 125 USD; die 14‑Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht beziffert.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: +6,47 %
    Platz 11
    Performance 1M: +1,08 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,47 %.

    C.H.Robinson Worldwide
    Tagesperformance: -6,43 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,67 %
    Chart C.H.Robinson Worldwide
    ISIN: US12541W2098
    WKN: A0HGF5
    Die C.H.Robinson Worldwide Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,43 %.

    Veeva Systems Registered (A)
    Tagesperformance: +6,32 %
    Platz 13
    Performance 1M: +7,14 %
    Chart Veeva Systems Registered (A)
    ISIN: US9224751084
    WKN: A1W5SA
    Die Veeva Systems Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,32 %.

    Copart
    Tagesperformance: +6,20 %
    Platz 14
    Performance 1M: -8,08 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,20 %.

    Carnival
    Tagesperformance: -6,05 %
    Platz 15
    Performance 1M: -0,10 %
    Chart Carnival
    ISIN: BMG2004J1036
    WKN: A42BYX
    Die Carnival Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,05 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +5,93 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,75 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,93 %.

    Adobe
    Tagesperformance: +5,88 %
    Platz 17
    Performance 1M: +19,72 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,88 %.

    PTC
    Tagesperformance: +5,80 %
    Platz 18
    Performance 1M: +1,97 %
    Chart PTC
    ISIN: US69370C1009
    WKN: A1H9GN
    Die PTC Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,80 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +5,70 %
    Platz 19
    Performance 1M: -15,88 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,70 %.

    Skyworks Solutions
    Tagesperformance: +5,66 %
    Platz 20
    Performance 1M: -9,94 %
    Chart Skyworks Solutions
    ISIN: US83088M1027
    WKN: 857760
    Die Skyworks Solutions Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,66 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -5,65 %
    Platz 21
    Performance 1M: -23,72 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,65 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +5,61 %
    Platz 22
    Performance 1M: +6,22 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,61 %.

    Accenture Registered (A)
    Tagesperformance: +5,47 %
    Platz 23
    Performance 1M: +22,03 %
    Chart Accenture Registered (A)
    ISIN: IE00B4BNMY34
    WKN: A0YAQA
    Die Accenture Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,47 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 24
    Performance 1M: -17,75 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    Tyson Foods (A)
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 25
    Performance 1M: +5,58 %
    Chart Tyson Foods (A)
    ISIN: US9024941034
    WKN: 870625
    Die Tyson Foods (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 26
    Performance 1M: -1,83 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    EOG Resources
    Tagesperformance: -4,54 %
    Platz 27
    Performance 1M: +7,90 %
    Chart EOG Resources
    ISIN: US26875P1012
    WKN: 877961
    Die EOG Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,54 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -4,53 %
    Platz 28
    Performance 1M: +6,10 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,53 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: -4,50 %
    Platz 29
    Performance 1M: +8,20 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,50 %.

    Vistra
    Tagesperformance: -4,48 %
    Platz 30
    Performance 1M: +0,94 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,48 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: -4,34 %
    Platz 31
    Performance 1M: +3,55 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,34 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 32
    Performance 1M: +4,13 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 33
    Performance 1M: +6,45 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -4,16 %
    Platz 34
    Performance 1M: -17,29 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Micron: Kursrücksetzer (vorbörslich 960 → 935 USD; Freitag) treffen auf KI‑Nachfrage-Optimismus, HBM‑Produktion und Lieferverträge. Chinesische Konkurrenz (CXMT/YMTC) sowie Bewertungs-/KGV-Risiken bleiben. 14‑Tage-Veränderung aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    CIENA
    Tagesperformance: -4,07 %
    Platz 35
    Performance 1M: -16,57 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,07 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,95 %
    Platz 36
    Performance 1M: -26,07 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,95 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -3,92 %
    Platz 37
    Performance 1M: +18,69 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,92 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -3,92 %
    Platz 38
    Performance 1M: -8,14 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,92 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -3,88 %
    Platz 39
    Performance 1M: -17,21 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,88 %.

    Dow
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 40
    Performance 1M: +2,78 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    zurückvorwärts
    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     