Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +9,24 %
Performance 1M: +21,47 %
Tagesperformance: +8,31 %
Performance 1M: +1,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,73 %
Performance 1M: +15,94 %
Tagesperformance: -6,96 %
Performance 1M: -5,25 %
Tagesperformance: +6,95 %
Performance 1M: +11,99 %
Tagesperformance: +6,90 %
Performance 1M: +6,97 %
Tagesperformance: -6,86 %
Performance 1M: +2,14 %
Tagesperformance: +6,73 %
Performance 1M: -8,69 %
Tagesperformance: +6,73 %
Performance 1M: +9,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,47 %
Performance 1M: +1,08 %
Tagesperformance: -6,43 %
Performance 1M: -2,67 %
Tagesperformance: +6,32 %
Performance 1M: +7,14 %
Tagesperformance: +6,20 %
Performance 1M: -8,08 %
Tagesperformance: -6,05 %
Performance 1M: -0,10 %
Tagesperformance: +5,93 %
Performance 1M: -4,75 %
Tagesperformance: +5,88 %
Performance 1M: +19,72 %
Tagesperformance: +5,80 %
Performance 1M: +1,97 %
Tagesperformance: +5,70 %
Performance 1M: -15,88 %
Tagesperformance: +5,66 %
Performance 1M: -9,94 %
Tagesperformance: -5,65 %
Performance 1M: -23,72 %
Tagesperformance: +5,61 %
Performance 1M: +6,22 %
Tagesperformance: +5,47 %
Performance 1M: +22,03 %
Tagesperformance: +5,45 %
Performance 1M: -17,75 %
Tagesperformance: +5,43 %
Performance 1M: +5,58 %
Tagesperformance: +5,43 %
Performance 1M: -1,83 %
Tagesperformance: -4,54 %
Performance 1M: +7,90 %
Tagesperformance: -4,53 %
Performance 1M: +6,10 %
Tagesperformance: -4,50 %
Performance 1M: +8,20 %
Tagesperformance: -4,48 %
Performance 1M: +0,94 %
Tagesperformance: -4,34 %
Performance 1M: +3,55 %
Tagesperformance: -4,29 %
Performance 1M: +4,13 %
Tagesperformance: -4,21 %
Performance 1M: +6,45 %
Tagesperformance: -4,16 %
Performance 1M: -17,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,07 %
Performance 1M: -16,57 %
Tagesperformance: -3,95 %
Performance 1M: -26,07 %
Tagesperformance: -3,92 %
Performance 1M: +18,69 %
Tagesperformance: -3,92 %
Performance 1M: -8,14 %
Tagesperformance: -3,88 %
Performance 1M: -17,21 %
Tagesperformance: -3,87 %
Performance 1M: +2,78 %