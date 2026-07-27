Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan soll die ADFW 2026 Abu Dhabis Rolle als „Capital of Capital" stärken

ABU DHABI, VAE, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan , des Kronprinzen von Abu Dhabi und Vorsitzenden des Exekutivrats von Abu Dhabi, kehrt die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), die größte Finanzveranstaltung der Region sowie das Flaggschiff unter den Finanzveranstaltungen der „Capital of Capital" (Hauptstadt des Kapitals), vom 7. bis 10. Dezember 2026 mit ihrer fünften Ausgabe unter dem Motto „The Capital Community, Powered by Partnerships" zurück.

Die Veranstaltung wird von ADGM, dem internationalen Finanzzentrum (IFC) von Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), ausgerichtet und bringt führende Investoren, Finanzinstitute, politische Entscheidungsträger sowie Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammen, um die Zukunft des Finanzwesens, der Kapitalallokation und des Wirtschaftswachstums mitzugestalten.

Nach dem großen Erfolg der ADFW 2025 kehrt die diesjährige Veranstaltung mit einem erweiterten Veranstaltungsgelände auf die Insel Al Maryah zurück, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Der erweiterte Veranstaltungsort ist auf eine Rekordzahl von Delegierten ausgelegt und bietet neue Bereiche für noch mehr Vernetzung, Zusammenarbeit sowie Geschäftsmöglichkeiten.

An vier Thementagen richtet die ADFW erneut mehr als 70 Veranstaltungen aus und wird voraussichtlich mehr als 35 000 Teilnehmer sowie über 800 Referenten aus aller Welt begrüßen. An der letzten Ausgabe nahmen Finanzführer teil, die zusammen ein Vermögen von über 62 Billionen US-Dollar verwalten, was mehr als der Hälfte des weltweiten BIP entspricht.

Die Rückkehr der ADFW in diesem Jahr unterstreicht Abu Dhabis anhaltende Dynamik als stabiles, global vernetztes Finanzzentrum, als vertrauenswürdiger Standort für langfristige Investitionen sowie zunehmend als Heimat für globales Kapital und mehr als 1,8 Billionen US-Dollar an