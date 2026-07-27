ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Chip-Sorgen bremsen Ölpreiserleichterung
- Sinkende Ölpreise führen zu uneinheitlichen Kursen
- Chipwerte belasten Nasdaq wegen China Konkurrenz
- Bedenken zur Rentabilität großer KI-Geschäfte vor Fed
NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Ölpreise wegen neuer Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten haben sich am Montag an den US-Börsen nicht eindeutig entfalten können. Im Technologiesektor wurde die Chipbranche wegen Sorgen vor Konkurrenz aus China zu einem Bremsklotz, der auch in der Breite die anfängliche Euphorie hemmte. Hinzu kamen anhaltende Sorgen um die Rentabilität großer KI-Geschäfte.
Die Indizes konnten ihre Anfangsgewinne im Ein-Prozent-Bereich, die eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran ausgelöst hatte, nicht verteidigen. Am Ende kam nur der Leitindex Dow Jones Industrial mit 52.210,08 Punkten noch auf ein klares Plus von 0,51 Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss mit 7.413,18 Zählern nur 0,02 Prozent höher.
Vor allem machten sich die China-Sorgen an der Nasdaq bemerkbar. Unter dem Gewicht der Chipwerte beendete der Nasdaq 100 den von Schwankungen geprägten Handel 0,3 Prozent tiefer bei 28.039,21 Punkten. Er knüpfte damit an seine jüngste Talfahrt an, die ihn bereits auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai getrieben hatte.
Zum Halbleiter-Thema wurde ein Bericht des Magazins "The Information" über eine beginnende Produktion von DUV-Lithografiesystemen in China. Danach ging unter Anlegern die Befürchtung um, dass die Anlagen des Branchenriesen ASML mehr und mehr ersetzt werden könnten, wenn die Chinesen es schaffen, in eine Massenproduktion überzugehen. Hinzu kam ein fulminanter Börsengang des chinesischen DRAM-Speicherherstellers CXMT, dessen Kurs sich am ersten Handelstag in Shanghai vervielfacht hatte.
Die Werte aus der Software- und Internetbranche erholten sich zwar, wie die Aktien von Salesforce , Microsoft und Alphabet als Dow-Gewinner zeigten. Die Titel von Nvidia jedoch waren in dem Leitindex mit fünf Prozent Minus das Schlusslicht. Anleger äußerten dabei auch wieder ihre Bedenken an den üppigen Investitionen großer Konzerne. Medienberichten zufolge arbeitet der Chipriese an neuen KI-Geschäften im Wert von mehr als 750 Milliarden Dollar.
Eine positive Ausnahme waren im Technologiesektor noch einige Aktien aus dem Quantencomputer-Bereich. Vor allem galt dies für D-Wave Quantum mit einem Kurssprung um 20 Prozent. Sie profitieren davon, dass das Unternehmen mit dem Telekomkonzern AT&T eine Vereinbarung unterzeichnet hat, um den Einsatz dieser Technologie auszuweiten.
Die Tech-Anleger warten jetzt gespannt auf das, was die Schwergewichte Microsoft , Meta , Amazon und Apple im Wochenverlauf in ihren Quartalsberichten zu sagen haben. Hinzu kommt die zunehmende Anspannung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch.
Im Standardwertebereich blieb eine gewisse Restwirkung davon übrig, dass US-Präsident Donald Trump die jüngsten Angriffe im Iran vorerst gestoppt hat, um Verhandlungen eine weitere Chance zu geben. Die Titel von Chevron und ExxonMobil litten zwar unter dem nachgebenden Ölpreis, die Aktien der Autobauer Ford und General Motors waren aber nach Kaufempfehlungen des Analysehauses Jefferies begehrt.
Um fast 40 Prozent sprangen die Anteile von Forte Biosciences hoch. Der Biotech-Konzern Argenx will das US-Unternehmen für 77 Dollar je Aktie oder insgesamt rund 2,2 Milliarden Dollar in bar erwerben, um seine Immonologie-Pipeline zu erweitern. Diesem Preis näherte sich der Forte-Kurs bis auf wenige Cent./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 203,7 auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -6,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,69 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +31,81 %/+54,77 % bedeutet.
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Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
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Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
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Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
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Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…
Guten Tag