ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Tesla auf 420 Dollar - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 465 auf 420 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Nachgang der Geschäftszahlen sei klar, dass das Robotaxi und der humanoide Roboter Optimus langsamere Fortschritte machten als erwartet, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Darüber hinaus habe die Stimmung im KI-Bereich nachgelassen und eine mögliche Fusion mit SpaceX sorge für zusätzliche Volatilität. Der Experte sieht Tesla jetzt vor einer Phase ohne nennenswerte Meilensteine, hält aber an seiner Kaufempfehlung fest./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 09:31 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 272,0 auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -19,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Bil..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 466,25US-Dollar. Von den letzten 4 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von +41,51 %/+83,77 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 420 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Ich gehe von einem längeren Absturz von Tesla aus, da jetzt einiges für den perfekten Sturm zusammenkommt. Ich habe den conference call nicht angehört, aber es wurde allgemein kommentiert, dass für Optimus Schwierigkeiten betont wurden und die Timeline nach hinten geschoben wurde (nebenbei gesagt, gab es ja in letzter Zeit auch keine grossen öffentlichen Optimus-Promotions/Demos mehr, oder habe ich das nur nicht mitbekommen?). Beim Robotaxi/Cybercab scheint sich nicht viel zu verbessern, die April-Timeline wurde gerissen, die Zahlen der Taxis bleiben auf niedrigstem Niveau, neu erschlossene Städe fallen nur durch lustige Bilder von Geisterfahrer-Teslas auf. Die Zahlen waren furchtbar, weil trotz EV-Hype durch die Ölkrise die Profitabilität stark gefallen ist. Was jetzt aber wirklich neu ist, ist der zwar völlig gerechtfertigte, aber gleichzeitig auch spektakuläre Absturz der SpacekeXs-Aktie. Die Signifikanz dieses Ereignisses für Tesla ist enorm, da damit das gesamte "Never bet against Elon"-Mantra der Finanzindustrie ins Wanken kommt. Jeder wusste, dass Elon ein Fraud ist, aber keiner traute sich, ihn zu shorten, selbst Burry hat sehr lange gezögert. Das ist nun anders. Elon ist ein fehlbarer Mensch geworden, seine überbewerteten Luftschlösser KÖNNEN abstürzen. Und genau das wird Tesla jetzt genüsslich tun. Der beginnende AI/Halbleiter- und vielleicht auch noch Market-Crash helfen natürlich dabei.
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Waymo ist klarer Marktführer bei echten, fahrerlosen Robotaxis mit über 220 Millionen autonomen Meilen und Hunderttausenden wöchentlichen Fahrten. Tesla hinkt mit einer stark begrenzten Flotte (unter 400.000 unüberwachten Meilen), längeren Wartezeiten und viel kleineren Testbetrieben in Texas und Florida deutlich hinterher.
Technologie und Sensorik
- Waymo: Setzt auf eine Kombination aus Kameras, Radar und teurem Lidar sowie hochpräzisen HD-Karten. Das System funktioniert komplett fahrerlos (Level 4) in Großstädten wie San Francisco, Los Angeles und Phoenix. Und wird nun in Tampa, San Diego, Denver, Las Vegas und London sowie in Tokio ausgerollt. Finanziell steht die Google-Mutter Alphabet im Rücken, die im Frühjahr 2026 eine massive Finanzierungsrunde über 16 Milliarden US-Dollar anführte. Zudem arbeitet Waymo für den Service teilweise mit etablierten Vermittlern wie Uber zusammen, baut aber parallel eine eigene Direkt-App aus. Hardware: nun von Jaguar zu Zeekr gewechselt.
- Tesla: Nutzt einen reinen Kamera-Ansatz ("Vision-only") mit Full Self-Driving (FSD), was die Zulassung mancherorts stark erschwert. Die Flotte besteht derzeit leider meist aus umgerüsteten Model Y, während die Produktion des lenkradlosen Cybercab erst anläuft.
Verbreitung und Alltagstauglichkeit
- Waymo: Ist im Alltag etabliert, läuft oft auch integriert über Partner-Apps wie Uber und absolviert im Schnitt rund 500.000 bezahlte Fahrten pro Woche.
- Tesla: Ist in den meisten angekündigten Städten noch gar nicht frei verfügbar. Die Autos sind oft nur in begrenzten Zonen aktiv, schwer buchbar und stellen daher für mich als Branchenkenner eher einen kontrollierten Testlauf als ein flächendeckendes Taxi-Netz dar.
Frankreich wird FSD nicht zulassen: