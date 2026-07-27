JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8270 auf 8200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane erneuerte in einer am Montag vorliegenden Studie seinen Ausblick auf die Halbjahreszahlen, die am 28. Juli erwartet werden. Das Wachstum und die Strategie des Rohstoffkonzerns stünden im Mittelpunkt. Der Kursrückgang seit Juni schaffe zwar mehr Wertpotenzial, er bleibe aber neutral gestimmt wegen seiner vorsichtigen Sektorhaltung./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 80,84EUR auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 82,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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