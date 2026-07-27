ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
Für Sie zusammengefasst
- Bernstein hält Michelin auf Outperform mit 38 Euro
- Ebit und Free Cashflow leicht über Analystenkonsens
- Analyst sieht keinen Grund für mehr Optimismus
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Harry Martin schrieb in einem am Montag vorliegenden Ersturteil, der Reifenhersteller habe den Analystenkonsens mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow ganz leicht übertroffen. Er habe dies im Vorfeld schon so modelliert und sieht daher keinen Grund für mehr Optimismus./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC
Rating: Outperform
Analyst: Bernstein
Kursziel: 38 Euro
Analyst: Bernstein
Kursziel: 38 Euro
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