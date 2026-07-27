ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für LVMH auf 575 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Kursziel LVMH von 600 auf 575 Euro am Montag
- Einstufung bleibt auf Outperform trotz Zielsenkung
- Umsatzwachstum im zweiten Quartal über Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH nach Zahlen von 600 auf 575 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania attestierte dem Luxusgüterkonzern in einer am Montag vorliegenden Studie einen ermutigenden Zwischenbericht mit einem Umsatzwachstum, das im zweiten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen habe. Das operative Halbjahresergebnis (Ebit) und der Nettogewinn lägen auch über dem Konsens./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:05 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 459,7 auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -6,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,92 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 227,92 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 577,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -8,64 %/+41,40 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 575 Euro
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Community Beiträge zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - 853292 - FR0000121014
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Die 20, 50 Tageslinie von LVMH wurde durchbrochen, von Sortimentsbereinigungen war auch zu hören. Kauf Empfehlungen wurden merklich angehoben. Nun warten alle auf steigende Kurse. Auch Stock Screener sieht in der Aktie für dieses Jahr ein beachtliches Potential. LVMH ist wohl eine Überlegung wert.