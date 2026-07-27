RBC senkt Ziel für LVMH auf 575 Euro - 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 459,7 auf Lang & Schwarz (27. Juli 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -6,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,92 %.

Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 227,92 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 577,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von -8,64 %/+41,40 % bedeutet.