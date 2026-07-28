Hypoport SE: H1 2026 – Rohertrag wächst, EBIT deutlich gestiegen
Hypoport legt nach der Vorstandssitzung vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vor – alle Segmente tragen zum Wachstum des Konzerns bei.
Foto: Hypoport SE
- Veröffentlichung vorläufiger Geschäftszahlen des Hypoport‑Konzerns am 27.07.2026 nach Vorstandssitzung.
- Gesamtkonzern Rohertrag H1/26: 138 Mio. € (H1/25: 130 Mio.); Q2/26: 67 Mio. € (Q2/25: 64 Mio.).
- Gesamtkonzern EBIT H1/26: 19,3 Mio. € (H1/25: 16,0 Mio.); Q2/26: 7,3 Mio. € (Q2/25: 7,4 Mio.).
- Segment Real Estate & Mortgage Platforms H1/26: Rohertrag 85 Mio. € (81), EBIT 23,9 Mio. € (22,9).
- Segment Financing Platforms H1/26: Rohertrag 34 Mio. € (33), EBIT 2,4 Mio. € (1,8); Segment Insurance Platforms H1/26: Rohertrag 17 Mio. € (16), EBIT 1,1 Mio. € (H1/25: −0,3).
- Die positive Konzernentwicklung im ersten Halbjahr wurde von allen drei operativen Segmenten getragen; die finalen H1/26‑Ergebnisse werden am 10. August 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HYPOPORT ist am 10.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.301,88PKT (+0,55 %).
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