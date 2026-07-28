Urheberrechtsschutz für digitale Kunstwerke

TOKIO, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ --Wacom kündigt heute die Integration von Wacom Yuify – dem digitalen Service zur Sicherung und Verifizierung der Urheberschaft von digitalen Kunstwerken – in die beliebte Zeichen-App ibisPaint an. Ab dem 28. Juli 2026 steht Yuify in ibisPaint, ibisPaint X und ibisPaint Edu zur Verfügung. Durch das Update auf die neueste Version von ibisPaint können Kreative ihre Urheberinformationen direkt im Schaffensprozess festhalten und schützen.

Mit der Einführung von Wacom Yuify in ibisPaint erweitert sich die Plattform-Unterstützung erstmals über Desktop-Anwendungen hinaus: Yuify ist ab sofort auf Windows, macOS, iOS, iPadOS und Android verfügbar. Damit profitieren Künstler von einer plattformübergreifenden Lösung zur Authentifizierung und Sicherung ihrer digitalen Werke – direkt in ihrer bevorzugten Zeichen-App.

Wacom Yuify ist ein digitaler Dienst, der Urheber- und Eigentümerinformationen mithilfe nicht sichtbarer Mikromarkierungen direkt in die Kunstwerke einbettet. Diese Daten erzeugen einen dauerhaften und verifizierbaren Datensatz, der Kreativen dabei hilft, ihre Urheberschaft nachzuweisen, Eigentumsrechte klar zu kommunizieren und Vertrauen in ihre digitalen Werke aufzubauen. Mit ibisPaint genutzt, unterstützt Wacom Yuify das PNG-Format. Die eingebetteten Informationen können mit Yuifinder, einem kostenlosen, browserbasierten Verifizierungstool, überprüft werden.

Bislang war Wacom Yuify nur im Rahmen von Desktop-Tools für Kreative wie Clip Studio Paint, Adobe Photoshop oder Escape Motions Rebelle verfügbar und lief unter Windows und macOS. Mit der Integration in ibisPaint wird Wacom Yuify erstmals direkt dort verfügbar, wo digitale Kunst entsteht und geteilt wird – in einer der beliebtesten Zeichen-Apps. So können Kreative ihre Urheberschaft schützen und ihre Werke plattformübergreifend authentifizieren – einfach, sicher und nahtlos im eigenen Workflow.

ibisPaint ist mit über 500 Millionen Downloads weltweit eine weit verbreitete Illustrations- und Zeichen-App. Sie wird von einer großen globalen Gemeinschaft Kreativer genutzt, die ihre Werke auf mobilen Geräten und Desktop-Computern skizzieren, illustrieren und veröffentlichen. Durch die Integration von Wacom Yuify in ibisPaint können Urheberinformationen ganz einfach bei der täglichen kreativen Arbeit eingefügt werden.