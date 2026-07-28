Turnaround-Aktien mit fast 200 % Kurspotenzial! Renk, Eckert & Ziegler, Power Metallic Mines! Rund 50 % hat die Renk-Aktie seit Oktober 2025 verloren. Ist jetzt die Chance zum Einstieg gekommen? Jefferies sieht den fairen Wert immerhin bei 60 EUR. Die kommenden Halbjahreszahlen sollten überzeugen und eine Margenverbesserung im zweiten …



