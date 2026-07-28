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    Turnaround-Aktien mit fast 200 % Kurspotenzial! Renk, Eckert & Ziegler, Power Metallic Mines!

    Rund 50 % hat die Renk-Aktie seit Oktober 2025 verloren. Ist jetzt die Chance zum Einstieg gekommen? Jefferies sieht den fairen Wert immerhin bei 60 EUR. Die kommenden Halbjahreszahlen sollten überzeugen und eine Margenverbesserung im zweiten …

    Turnaround-Aktien mit fast 200 % Kurspotenzial! Renk, Eckert & Ziegler, Power Metallic Mines!
    Foto: esg-aktien.de
    Rund 50 % hat die Renk-Aktie seit Oktober 2025 verloren. Ist jetzt die Chance zum Einstieg gekommen? Jefferies sieht den fairen Wert immerhin bei 60 EUR. Die kommenden Halbjahreszahlen sollten überzeugen und eine Margenverbesserung im zweiten Quartal zeigen. Operativ hat man einen Erfolg in den USA gemeldet. Die Aktie von Power Metallic Mines könnte kurz vor einer kräftigen Rally stehen. Kupfer ist weltweit begehrt und der Rohstoff hat einen wesentlichen Anteil am Multi-Metall-Vorkommen mit Weltklassepotenzial der Kanadier. Analysten sehen fast 200 % Kurspotenzial. Es stehen wichtige Ereignisse an. Seit einem Jahr befindet sich die Aktie von Eckert & Ziegler im Abwärtstrend. Der Markteintritt eines Wettbewerbers belastet den Kurs. Analysten halten die Sorgen für übertrieben.

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    Turnaround-Aktien mit fast 200 % Kurspotenzial! Renk, Eckert & Ziegler, Power Metallic Mines! Rund 50 % hat die Renk-Aktie seit Oktober 2025 verloren. Ist jetzt die Chance zum Einstieg gekommen? Jefferies sieht den fairen Wert immerhin bei 60 EUR. Die kommenden Halbjahreszahlen sollten überzeugen und eine Margenverbesserung im zweiten …
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