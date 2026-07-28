TUI, Xiaomi und Desert Gold: Sommerflaute ade, Chipkrise und goldene Zukunft? Wo Anleger jetzt zuschlagen können!
Nachfolgend schauen wir uns drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. So den Touristikkonzern TUI, den chinesischen Technologieanbieter Xiaomi sowie das Rohstoffunternehmen Desert Gold Ventures. Während TUI von einer anhaltenden Erholung …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Nachfolgend schauen wir uns drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. So den Touristikkonzern TUI, den chinesischen Technologieanbieter Xiaomi sowie das Rohstoffunternehmen Desert Gold Ventures. Während TUI von einer anhaltenden Erholung der Reisebranche profitieren sollte, steht Xiaomi aufgrund gestiegener Komponentenkosten im Kerngeschäft unter Margendruck, versucht jedoch mit seiner neuen Elektroauto-Sparte neue Wege für künftige Gewinne zu erschließen. Desert Gold Ventures wiederum steht vor dem Übergang von der Exploration zur aktiven Goldproduktion. Wir schauen uns die aktuellen Kennzahlen, Kursziele und fundamentalen Entwicklungen der drei Werte für Sie an.
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