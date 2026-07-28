🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDesert Gold Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Desert Gold Ventures
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI, Xiaomi und Desert Gold: Sommerflaute ade, Chipkrise und goldene Zukunft? Wo Anleger jetzt zuschlagen können!

    Nachfolgend schauen wir uns drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. So den Touristikkonzern TUI, den chinesischen Technologieanbieter Xiaomi sowie das Rohstoffunternehmen Desert Gold Ventures. Während TUI von einer anhaltenden Erholung …

    TUI, Xiaomi und Desert Gold: Sommerflaute ade, Chipkrise und goldene Zukunft? Wo Anleger jetzt zuschlagen können!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Nachfolgend schauen wir uns drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. So den Touristikkonzern TUI, den chinesischen Technologieanbieter Xiaomi sowie das Rohstoffunternehmen Desert Gold Ventures. Während TUI von einer anhaltenden Erholung der Reisebranche profitieren sollte, steht Xiaomi aufgrund gestiegener Komponentenkosten im Kerngeschäft unter Margendruck, versucht jedoch mit seiner neuen Elektroauto-Sparte neue Wege für künftige Gewinne zu erschließen. Desert Gold Ventures wiederum steht vor dem Übergang von der Exploration zur aktiven Goldproduktion. Wir schauen uns die aktuellen Kennzahlen, Kursziele und fundamentalen Entwicklungen der drei Werte für Sie an.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    TUI, Xiaomi und Desert Gold: Sommerflaute ade, Chipkrise und goldene Zukunft? Wo Anleger jetzt zuschlagen können! Nachfolgend schauen wir uns drei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an. So den Touristikkonzern TUI, den chinesischen Technologieanbieter Xiaomi sowie das Rohstoffunternehmen Desert Gold Ventures. Während TUI von einer anhaltenden Erholung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     