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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 28. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes-Benz Group und Teamviewer veröffentlichen Q2
    • US-Konzerne Pfizer, UPS und Coca-Cola melden Q2-Zahlen
    • Safran, Air Liquide und Orange legen Zahlen vor
    TAGESVORSCHAU - Termine am 28. Juli 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen
    07:00 DEU: Mercedes-Benz Group, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen
    07:15 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Unilever, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: GSK, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: MAN Group, Halbjahreszahlen
    09:00 NLD: Philips, Conference Call Halbjahreszahlen
    11:30 USA: Pfizer, Hauptversammlung
    12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen
    12:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen
    12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen
    13:00 USA: American Tower, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Transunion, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Invesco Ltd, Q2-Zahlen
    13:15 USA: S&P Global, Q2-Zahlen
    13:15 USA: Paypal, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen
    14:00 USA: Linde, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen
    18:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen
    18:00 NLD: AMS International, Halbjahreszahlen
    22:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Visa, Q3-Zahlen
    22:05 USA: Ford Motor, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen
    22:10 USA: NXP Semiconductor, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 7/26
    09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/26
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 6/26
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:15 USA: ADP-Index
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 6/26 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 5/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Jahresentgelt für Riester-Bausparvertrag, Karlsruhe

    EUR: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten (Fischerei) (bis 29.7.26)

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