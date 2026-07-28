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    Neuer E-Lkw mit Komponenten aus China und Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Serienproduktion des E-Lkw Etopas 600 in Österreich
    • Ausgelegt auf 42 Tonnen Gesamtzuggewicht und 600 km
    • China und Europa liefern Teile, gefertigt in Steyr
    Neuer E-Lkw mit Komponenten aus China und Europa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STEYR (dpa-AFX) - In Österreich hat die Serienproduktion eines E-Lastkraftwagens begonnen, der aus chinesischen und europäischen Teilen besteht. Der Etopas 600 sei für ein Gesamtzuggewicht von 42 Tonnen ausgelegt und habe eine Reichweite von rund 600 Kilometern, teilte die Firma Superpanther mit. Sie ist ein 2022 in China gegründetes Nutzfahrzeugunternehmen.

    Aus China stammten unter anderem wesentliche Antriebselemente, zu den europäischen Zulieferern zählten Firmen wie Schaeffler , ZF, Infineon und Continental , hieß es. Eines der ersten Exemplare des E-Lkw ging an das Logistikunternehmen DHL. Gefertigt wird der Transporter bei Steyr Automotive.

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    "Europa braucht keinen weiteren importierten Lkw. Europa braucht einen Industriepartner", sagt Chao Liu, Chef von Superpanther. In diesem Fall werde die chinesische Technologieplattform mit europäischer Fertigung, Validierung und Servicekompetenz verbunden.

    Seit März 2026 habe die Kundentestflotte in Deutschland und Österreich im Realbetrieb mehr als 70.000 Kilometer zurückgelegt. Zu den weiteren Anbietern von E-Lkw zählen etwa die Marke Mercedes-Benz von Daimler Truck , Volvo und der zum VW-Konzern gehörende Anbieter MAN.

    Nach Darstellung des deutschen Transportgewerbes gibt es inzwischen zwar sehr interessante Modelle, allerdings sei das Ladenetz für diese Fahrzeuge in Deutschland sehr lückenhaft. Das sei ein Grund, warum unter den schweren Lkw der Elektroanteil bei weniger als einem Prozent liege, sagte der Vorstand des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, der Deutschen Presse-Agentur unlängst./mrd/DP/zb

     

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,66 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +12,57 %/+84,33 % bedeutet.





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