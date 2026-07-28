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    KUBTEC gibt die europaweit erste Installation des PICASSO Plus im Krankenhaus in Falun, Schweden, bekannt

    STRATFORD, Connecticut, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- KUBTEC gibt stolz die Installation des ersten europäischen PICASSO Plus-Röntgensystems für Proben im Falu Lasarett, dem größten Krankenhaus im Landkreis Dalarna, Schweden, bekannt. Dieser Meilenstein markiert die Ausweitung der Pathologie-Bildgebungstechnologie der nächsten Generation von KUBTEC auf den europäischen Markt und untermauert die zunehmende Verbreitung der speziellen Probenradiographie in Pathologielabors weltweit.

    Clinical Staff, Falu Lasarett, Region Dalarna, Sweden

    Das PICASSO-- -Plus-System ist ein für Pathologielabore entwickeltes System zur Bildgebung von Proben, das Röntgenbilder in erstklassiger Mammographie-Qualität liefert. Darüber hinaus verfügt das System über eine Vielzahl proprietärer Funktionen zum Workflow-Management, darunter den hochgelobten Image Blender, der mithilfe der Dual-Specimen-Imaging-Technologie Röntgen- und optische Bilder kombiniert, um Pathologen und Pathologieassistenten dabei zu unterstützen, chirurgische Klammern, Schnittkanten und Mikroverkalkungen schnell zu lokalisieren.

    Im Falu Lasarett ist das System in der Mammographie-Röntgenabteilung installiert, wo Radiologen die Aufnahmen zunächst begutachten und Pathologen sie bei Bedarf ebenfalls einsehen können.

    Während der Installation im Falu Lasarett, als das Team seine ersten Fälle mit PICASSO Plus bearbeitete, berichteten sie:

    „PICASSO Plus ist so einfach zu bedienen, und die Bildqualität ist hervorragend. Selbst bei sehr kleinen Biopsieproben in mit Formalin gefüllten Kunststoffbehältern lassen sich Mikroverkalkungen deutlich erkennen."
    — Klinisches Personal, Falu Lasarett, Region Dalarna, Schweden

    Die Einführung von PICASSO Plus durch Falu Lasarett spiegelt den wachsenden Bedarf an Technologien zur Bildgebung von Präparaten wider, die darauf ausgelegt sind, effiziente Arbeitsabläufe im Makroskopielabor zu unterstützen und eine zuverlässige Beurteilung der Präparate zu ermöglichen.

    KUBTEC bedankt sich beim Team des Falu Lasarett und der Region Dalarna für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich darauf, auch in den kommenden Jahren deren Bedürfnisse zu unterstützen.

    Über KUBTEC
    Bei KUB Technologies, Inc., firmierend unter dem Namen KUBTEC , entwickeln wir mit großer Leidenschaft bahnbrechende Technologien, die präzise Krebsoperationen ermöglichen und die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern. Seit mehr als 20 Jahren sind wir führend im Bereich der Bildgebung von Gewebeproben und der Technologie zur Randbeurteilung und bieten das umfassendste Sortiment an Röntgensystemen für Gewebeproben für den Operationssaal, das Pathologielabor und den Biopsieraum. Unsere innovativen, eigens entwickelten Technologien, wie beispielsweise die 3D-Tomosynthese von Brustproben, die hochauflösende Röntgenbildgebung von Proben sowie Workflow-Management-Funktionen wie der Image Blender, definieren die Probenradiographie für das 21. Jahrhundert neu.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.kubtec.com

    KUBTEC Latest Logo 2025!

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    KUBTEC gibt die europaweit erste Installation des PICASSO Plus im Krankenhaus in Falun, Schweden, bekannt STRATFORD, Connecticut, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ - KUBTEC gibt stolz die Installation des ersten europäischen PICASSO Plus-Röntgensystems für Proben im Falu Lasarett, dem größten Krankenhaus im Landkreis Dalarna, Schweden, bekannt. Dieser …
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