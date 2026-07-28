So erzielst du solide Ergebnisse dank konsequenter Umsetzung
Trotz rückläufigem ausgewiesenem Umsatz zeigt das erste Halbjahr 2026 robuste Profitabilität, regionale Unterschiede im Wachstum und einen deutlich verbesserten Cashflow.
Foto: SIG Group
- Umsatz im 1. Halbjahr 2026 währungsbereinigt um 0,8% gegenüber Vorjahr gestiegen (bei konstanten Kunststoffpreisen +0,4%); ausgewiesener Umsatz ging um 1,2% zurück.
- Bereinigte EBIT-Marge im H1 2026 bei 15,6% (VJ 14,8%).
- Bereinigter Nettogewinn 133,3 Mio EUR; ausgewiesener Nettogewinn 134,1 Mio EUR; bereinigter Gewinn leicht rückläufig, ausgewiesener Gewinn gestiegen durch Einmaleffekte (Onex-Allokation weg, Derivategewinne).
- Umsatz nach Regionen: Europa -3,1% währungsbereinigt; APAC +2,3% währungsbereinigt; Nord- und Südamerika +4,4% währungsbereinigt; IMEA +0,3% währungsbereinigt; insgesamt -0,8% währungsbereinigt (Ausweis: -1,2%).
- Freier Cashflow: -32,2 Mio EUR im H1 2026, Verbesserung gegenüber -139,8 Mio EUR im Vorjahr; Hauptgründe: positives Working Capital, geringere Investitionen und steuerliche Effekte, teils höhere Zinszahlungen.
- Ausblick / Capital Markets Day: Bestätigung der 2026-Prognose (Umsatz 0–2% währungsbereinigt; bereinigte EBIT-Marge 15,7–16,2%); Capex/Nettoinvestitionen 6–8% des Umsatzes; bereinigter Steueraufwand 26–28%; Dividendenquote 30–50% des bereinigten Jahresgewinns; Capital Markets Day am 27. Oktober 2026 in Zürich.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.07.2026.
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