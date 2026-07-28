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    So erzielst du solide Ergebnisse dank konsequenter Umsetzung

    Trotz rückläufigem ausgewiesenem Umsatz zeigt das erste Halbjahr 2026 robuste Profitabilität, regionale Unterschiede im Wachstum und einen deutlich verbesserten Cashflow.

    So erzielst du solide Ergebnisse dank konsequenter Umsetzung
    Foto: SIG Group
    • Umsatz im 1. Halbjahr 2026 währungsbereinigt um 0,8% gegenüber Vorjahr gestiegen (bei konstanten Kunststoffpreisen +0,4%); ausgewiesener Umsatz ging um 1,2% zurück.
    • Bereinigte EBIT-Marge im H1 2026 bei 15,6% (VJ 14,8%).
    • Bereinigter Nettogewinn 133,3 Mio EUR; ausgewiesener Nettogewinn 134,1 Mio EUR; bereinigter Gewinn leicht rückläufig, ausgewiesener Gewinn gestiegen durch Einmaleffekte (Onex-Allokation weg, Derivategewinne).
    • Umsatz nach Regionen: Europa -3,1% währungsbereinigt; APAC +2,3% währungsbereinigt; Nord- und Südamerika +4,4% währungsbereinigt; IMEA +0,3% währungsbereinigt; insgesamt -0,8% währungsbereinigt (Ausweis: -1,2%).
    • Freier Cashflow: -32,2 Mio EUR im H1 2026, Verbesserung gegenüber -139,8 Mio EUR im Vorjahr; Hauptgründe: positives Working Capital, geringere Investitionen und steuerliche Effekte, teils höhere Zinszahlungen.
    • Ausblick / Capital Markets Day: Bestätigung der 2026-Prognose (Umsatz 0–2% währungsbereinigt; bereinigte EBIT-Marge 15,7–16,2%); Capex/Nettoinvestitionen 6–8% des Umsatzes; bereinigter Steueraufwand 26–28%; Dividendenquote 30–50% des bereinigten Jahresgewinns; Capital Markets Day am 27. Oktober 2026 in Zürich.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei SIG Group ist am 28.07.2026.


    SIG Group

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    ISIN:CH0435377954WKN:A2N5NU
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    So erzielst du solide Ergebnisse dank konsequenter Umsetzung Trotz rückläufigem ausgewiesenem Umsatz zeigt das erste Halbjahr 2026 robuste Profitabilität, regionale Unterschiede im Wachstum und einen deutlich verbesserten Cashflow.
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