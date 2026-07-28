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    Palfinger Faces Market Headwinds as HY1 Hits; Bright HY2 2026 Outlook

    In a turbulent first half of 2026, PALFINGER balanced strong order intake and strategic progress with market volatility, geopolitical tensions, and delayed customer investments.

    Palfinger Faces Market Headwinds as HY1 Hits; Bright HY2 2026 Outlook
    • HY1 2026 revenue EUR 1,165.6 million, EBIT EUR 84.1 million, and net income EUR 48.0 million, with performance affected by volatile markets, geopolitical conflicts, U.S. tariffs, and delayed customer investments.
    • A group-wide structural efficiency program has been launched to secure sustainable savings of EUR 25 million starting in 2027.
    • Major orders exceeding EUR 100 million were secured in HY1 2026, strengthening PALFINGER’s strategic position.
    • For 2026, PALFINGER aims for revenue and earnings above the previous year’s level.
    • Long-term targets under Strategy 2030+ remain unchanged: revenue above EUR 3 billion by 2030, EBIT margin about 12%, ROCE about 15%.
    • The 2027 targets (EUR 2.7 billion revenue, 10% EBIT margin, ROCE >12%) are expected to be achieved later than planned due to delayed economic recovery in key markets like the U.S. and Germany, while 2030 goals stay unchanged.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Palfinger is on 28.07.2026.


    Palfinger

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    ISIN:AT0000758305WKN:919964
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