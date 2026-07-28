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    PALFINGER AG: Marktumfeld treibt Halbjahresergebnis 2026 Zuversicht fürs H2

    Trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit geopolitischen Spannungen behauptet sich das Unternehmen mit solidem Wachstum, Effizienzinitiativen und klaren Zielen bis 2030.

    PALFINGER AG: Marktumfeld treibt Halbjahresergebnis 2026 Zuversicht fürs H2
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    • 1H 2026: Umsatz 1.165,6 Mio. EUR; EBIT 84,1 Mio. EUR; Konzernergebnis 48,0 Mio. EUR.
    • Marktumfeld: deutlich volatiler, Iran-Konflikt belastet Nachfrage in NAM, MENA und APAC; Investitionsentscheidungen verzögert.
    • Effizienzprogramm: gruppenweites strukturelles Effizienzprogramm gestartet; Ziel 25 Mio. EUR an Strukturkostenersparnissen ab 2027 durch Vereinfachung, Optimierung Produktions- und Beschaffungsnetzwerks, Automatisierung und KI-Einsatz.
    • Großaufträge: im ersten Halbjahr 2026 Aufträge über mehr als 100 Mio. EUR gesichert; stärkt Position als strategischer Partner.
    • Ausblick 2026: Umsatz und operatives Ergebnis voraussichtlich über dem Vorjahr; Erreichung der 2027-Ziele (Umsatz ca. 2,7 Mrd. EUR, EBIT-Marge ca. 10%, ROCE >12%) verschoben durch verzögerte Erholung in USA und Deutschland.
    • Langfristziel und Strategie: unveränderte Leitplanken der Strategie 2030+; Ziel 2030: Umsatz >3 Mrd. EUR, EBIT-Marge ~12%, ROCE ~15%; Umsetzung der “Reach Higher”-Strategie fortsetzen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 28.07.2026.


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    PALFINGER AG: Marktumfeld treibt Halbjahresergebnis 2026 Zuversicht fürs H2 Trotz eines herausfordernden Marktumfelds mit geopolitischen Spannungen behauptet sich das Unternehmen mit solidem Wachstum, Effizienzinitiativen und klaren Zielen bis 2030.
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