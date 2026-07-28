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    Mercedes kappt nach schwachem Quartal Umsatzprognose - Pkw-Margenziel steht

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercedes Pkw-Geschäft schwächelt weiter in China
    • Ausblick gesenkt, 704 Mio Wertminderung in China
    • Konzernumsatz 32,1 Mrd, Ebit 1,55 Mrd, Gewinn 1,09 Mrd
    Mercedes kappt nach schwachem Quartal Umsatzprognose - Pkw-Margenziel steht
    Foto: Matthias Balk - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im wichtigen Pkw-Geschäft auch im zweiten Quartal wegen der Krise im einstigen Wachstumsmarkt China Federn lassen müssen. Weil der Wettbewerbsdruck in der Volksrepublik nach wie vor hoch ist, kappte der Dax-Konzern am Dienstag seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr und geht nur noch von einem Erlös leicht unter dem Vorjahreswert aus statt auf Vorjahresniveau, wie die Stuttgarter mitteilten. Zudem nahmen die Schwaben wegen der schwierigen Geschäfte in China eine Wertminderung auf die dortigen Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von 704 Millionen Euro vor. Die am Kapitalmarkt viel beachtete operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten im Pkw-Geschäft sackte im Jahresvergleich im zweiten Quartal um 1,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent ab. Das war allerdings etwas mehr als von Analysten erwartet.

    Mercedes hat derzeit neben den Einfuhrzöllen in die USA vor allem mit dem schwachen Verkauf in der Volksrepublik zu kämpfen. Mercedes-Chef Ola Källenius setzt weiter auf eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte mit frischen Modellen und bestätigte damit die Jahresprognose für das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für die operative Marge im Pkw-Geschäft. Auf Konzernebene ging der Umsatz um 3,3 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um gut ein Fünftel auf 1,55 Milliarden Euro zu, weil es in der Lieferwagensparte Vans und bei den Finanzdienstleistungen deutliche Zuwächse gab. Unter dem Strich stieg das Konzernergebnis um 13,5 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro. Es war der erste Anstieg des Quartalsgewinns seit drei Jahren./men/zb

    Mercedes-Benz Group

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    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 45,43 auf Lang & Schwarz (28. Juli 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 43,75 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +14,46 %/+62,88 % bedeutet.






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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Produktionsverlagerung nach Ungarn auf Kostenstruktur, Margen und Wettbewerbsfähigkeit (niedrigere Lohnkosten, höhere Stundenleistung), um fundamentale Bewertungsimplikationen, um US-Wachstumsrisiken wegen eines Gesetzentwurfs gegen Firmen mit hohem chinesischen Aktionärsanteil (~20%) sowie um den bilanziellen Effekt der Beteiligung an Daimler Truck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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