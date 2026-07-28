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    Teamviewer weiter mit Umsatzrückgang - Prognose steht aber

    Für Sie zusammengefasst
    • Q2-Umsatz 182,7 Mio Euro, Rückgang 4,1 Prozent
    • Bereinigtes EBITDA 78,9 Mio Euro, Minus 6 Prozent
    • Jahresgewinn 30,1 Mio Euro, Anstieg ein Drittel
    Teamviewer weiter mit Umsatzrückgang - Prognose steht aber
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Fernwartungssoftwarespezalist Teamviewer hat auch im zweiten Quartal Umsatz eingebüßt. Mit 182,7 Millionen Euro ging der Erlös im Jahresvergleich um 4,1 Prozent zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Währungsbereinigt seien es nur 1,4 Prozent Rückgang gewesen, hieß es von den Göppingern. Mit dem Umsatz verfehlte Teamviewer die Erwartung der von Bloomberg befragten Experten. Das Unternehmen sprach von vorübergehenden Wachstumsdämpfern.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um 6 Prozent auf 78,9 Millionen Euro zurück, was Analysten in etwa auch geschätzt hatten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um ein Drittel auf 30,1 Millionen Euro. Hier hatten Währungsaufwendungen ein Jahr zuvor deutlich negativer zu Buche geschlagen.

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    Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Teamviewer-Chef Oliver Steil will währungsbereinigt beim Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau oder bis zu 3 Prozent darüber landen. Nach sechs Monaten steht hier ein Minus von fast einem Prozent zu Buche. Steil setzt auf eine Trendwende im Geschäft mit größeren Unternehmenskunden (Enterprise-Sparte) beim Zukauf 1E, dem zuvor viele Kunden abhanden gekommen waren. Zudem soll das Produktbündel Teamviewer One bei den lukrativeren Kunden Schub geben. Auch bei den kleinen und mittleren Kunden sieht das Management eine Stabilisierung bei der Kundenabwanderung./men/he

    TeamViewer

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

    Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 18.277 auf Ariva Indikation (27. Juli 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -14,71 %/+2,35 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung und Bewertung der TeamViewer-Aktie, starke Managementkritik an Oliver Steil wegen verfehltem Wachstum und hohen ARP-/Sportmarketing-Ausgaben, rückläufiges Umsatz‑ und EBITDA‑Wachstum, ausgebliebene H2‑Beschleunigung trotz Ankündigungen, Zweifel an Prognosen und geringes Anlegervertrauen (Kurs ~5,65 EUR); Anleger empfehlen Stops.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

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    dpa-AFX
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