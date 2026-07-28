Teamviewer weiter mit Umsatzrückgang - Prognose steht aber

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Teamviewer-Chef Oliver Steil will währungsbereinigt beim Umsatz mindestens auf Vorjahresniveau oder bis zu 3 Prozent darüber landen. Nach sechs Monaten steht hier ein Minus von fast einem Prozent zu Buche. Steil setzt auf eine Trendwende im Geschäft mit größeren Unternehmenskunden (Enterprise-Sparte) beim Zukauf 1E, dem zuvor viele Kunden abhanden gekommen waren. Zudem soll das Produktbündel Teamviewer One bei den lukrativeren Kunden Schub geben. Auch bei den kleinen und mittleren Kunden sieht das Management eine Stabilisierung bei der Kundenabwanderung./men/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TeamViewer Aktie

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 18.277 auf Ariva Indikation (27. Juli 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TeamViewer Aktie um +1,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,07 %.

Die Marktkapitalisierung von TeamViewer bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,6667EUR. Von den letzten 6 Analysten der TeamViewer Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von -14,71 %/+2,35 % bedeutet.