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    Safran hebt nach gutem Halbjahr Jahresziele an - Ersatzteile gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Safran hebt bereinigten EBIT 2026 auf 6,4–6,5 Mrd
    • Mehr LEAP Triebwerke ausgeliefert an Airbus und Boeing
    • Umsatz H1 +19% auf 17,6 Mrd und Gewinn +29% auf 3,2 Mrd
    Safran hebt nach gutem Halbjahr Jahresziele an - Ersatzteile gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Der Triebswerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer Safran schraubt nach guten Geschäften mit Turbinen und Ersatzteilen seine Erwartungen für 2026 nach oben. Der bereinigte operative Gewinn soll nun 6,4 bis 6,5 Milliarden Euro erreichen, wie der Konzern am Dienstag in Paris mitteilte. Das sind am oberen und untereren der Spanne jeweils 300 Millionen mehr als zuvor angekündigt. Grund für den Optimismus sind höhere Auslieferungen der Triebwerke für die Mittelstreckenjets von Boeing und Airbus . Auch von Ersatzteilen und Dienstleistungen verspricht sich Safran-Chef Olivier Andriès mehr Umsatz als bislang.

    Insgesamt soll der Erlös nun im laufenden Jahr um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Bisher hatte Andriès einen niedrigeren bis mittleren Zehner-Prozentsatz angepeilt. Für den freien Barmittelzufluss hat der Manager mit 4,7 bis 4,9 Milliarden Euro ebenfalls etwa 300 Millionen mehr im Auge als zuletzt.

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    Im ersten Halbjahr steigerte Safran den bereinigten Umsatz um 19 Prozent auf knapp 17,6 Milliarden Euro. So lieferte der Hersteller 1.030 Triebwerke von Typ Leap aus, die sowohl die Boeing 737 Max als auch etwa jeden zweiten Jet aus der Airbus-Modellfamilie A320neo antreiben.

    Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 29 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, und die bereinigte Marge kletterte auf den Rekordwert von 18,4 Prozent. Damit übertraf der Konzern auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um gut ein Fünftel auf 1,9 Milliarden Euro./stw/tav/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 187,2 auf Tradegate (28. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +9,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 165,47 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 236,00EUR was eine Bandbreite von -1,84 %/+13,00 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Airbus: Einfluss schwankender Ölpreise (Bedenken wegen Ölpreis-Schocks vs. Erwartung einer Ölschwemme), technische Muster (Doppeltop bei ~210, mögliche Rücksetzer zur Neckline ~190, Ziel Richtung ATH/300€), fundamentale Signale (Ziel 12–13 Mrd. bereinigter operativer Gewinn bis 2029, 5‑Mrd. Aktienrückkauf) sowie kurzfristige Volatilität und anstehende Zahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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