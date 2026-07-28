Gegenreaktion erwarten!

Dort könnte der NASDAQ 100 zunächst wieder nach oben drehen. Eine kurzfristige Erholung bis auf 28.500 oder sogar 28.735 Punkte wäre aus technischer Sicht durchaus denkbar. Sollte es zu einer solchen Gegenbewegung kommen, könnte diese im größeren Bild erneut eine Gelegenheit für einen Short-Einstieg bieten. Das längerfristige Kursziel läge dann bei den früheren Hochs aus 2025 und Anfang 2026 bei 26.182 Zählern.

Mit dem Rückgang unter 29.000 Zähler und den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 29.049 Zählern wurde das Verkaufssignal aus der Diamant-Formation ausgelöst. Aus Sicht der Charttechnik gilt dies als Bestätigung des laufenden Abwärtstrends. Das nächste wichtige Kursziel liegt an der unteren Begrenzung des Abwärtstrendkanals bei rund 27.490 Punkten.

Möglicherweise endet die aktuelle Korrektur jedoch bereits am 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 26.649 Punkten. Damit sich das Chartbild wieder deutlich verbessert, müsste der NASDAQ 100 allerdings zunächst nachhaltig über 30.000 Punkte steigen. Erst dann würde sich die Chance auf einen erneuten Anstieg bis zum bisherigen Rekordhoch bei 30.762 Punkten erhöhen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Sell-Limit-Order : 28.500 Punkte

Kursziele : 27.490 und 26.649 Punkte

Renditechance via DN3UVR : 81 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NASDAQ 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0PFY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,35 - 1,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.378,456 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 26.378,456 Punkte akt. Kurs Basiswert: 27.892,63 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 18,45 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3UVR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,32 - 1,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29.382,929 Punkte Basiswert: NASDAQ 100-Index KO-Schwelle: 29.382,929 Punkte akt. Kurs Basiswert: 27.892,63 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.649 Punkte Hebel: 18,44 Kurschance: + 81 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.