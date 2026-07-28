Topping-Muster vom Feinsten

Aus charttechnischer Sicht hat sich zwischen 840,00 und dem bisherigen Rekordhoch bei 1.071 US-Dollar eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebildet. Dieses Muster gilt häufig als Hinweis auf eine mögliche Trendwende. Fällt die Aktie auf Tagesbasis unter die eingezeichnete Nackenlinie und damit unter 822,00 US-Dollar, würde ein Verkaufssignal ausgelöst. Das erste Kursziel läge dann am 200-Tage-Durchschnitt bei 749,87 US-Dollar. Darunter rückt der seit April 2025 bestehende langfristige Aufwärtstrend bei 735,51 US-Dollar in den Fokus.

Die Investitionen in Rechenzentren nehmen zwar weiterhin zu und wurden 2026 sogar noch einmal erhöht. Gleichzeitig steigen aber auch die Kosten für den Bau, für Chips und vor allem für Speicherlösungen. Genau diese Entwicklung belastet die Technologiebranche, weshalb ein nicht unerheblicher Teil der geplanten Rechenzentren inzwischen abgesagt wurde. Das wirkte sich auch negativ auf die Aktie von Caterpillar aus.

Noch ist dieses Szenario jedoch nicht entschieden. Gelingt der Aktie stattdessen ein Anstieg über 932,32 US-Dollar, könnte das drohende Verkaufssignal hinfällig werden. In diesem Fall wären zunächst 981,34 US-Dollar, das Niveau der rechten Schulter, und später mit etwas Rückenwind erneut das Rekordhoch bei 1.071 US-Dollar als mögliche Kursziele denkbar.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 835,00 US-Dollar

Kursziele : 822,00 und 749,87 US-Dollar

Renditechance via DN3UGN : 115 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0AJ3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,86 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 761,3121 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 761,3121 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 856,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,78 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3UGN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 946,5394 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 946,5394 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 856,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 749,87 US-Dollar Hebel: 9,29 Kurschance: + 115 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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