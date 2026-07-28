Aktien Frankfurt Ausblick
Dax-Rekord bleibt im Blick - Ölpreisrückgang hilft
- Sinkende Energiepreise geben dem Dax Auftrieb
- Brentpreis fiel auf rund 87 US-Dollar je Fass
- Mercedes und Teamviewer legen Quartalsbilanzen vor
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter nachgebenden Energiepreise dürften dem Dax auch am zweiten Börsentag der Woche Auftrieb geben. An seine Vortagesgewinne dürfte der deutsche Leitindex somit am Dienstag somit anknüpfen; das Rekordhoch von vor drei Wochen bei 25.900 Zählern bleibt im Blick. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,24 Prozent auf 25.422 Punkte.
Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 87 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar. Als Grund für den jüngst starken Preisrückgang gilt die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Kriegs aufnehmen könnten.
Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners befinden sich die Börsen aktuell in einem Spannungsfeld zweier Kräfte. So wachse auf der einen Seite die Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Auf der anderen Seite nehme die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally zu - dies mache Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der Nasdaq 100 und der südkoreanische Kospi zu schaffen, weniger aber dem Dax.
Aktien mit KI-Bezug hatten am Vortag im US-Handel sowie nun am Dienstag in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten gelitten.
Die Saison der Quartalsbilanzen kommt hierzulande weiter in Fahrt. Am Dienstag lassen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter Teamviewer in die Bücher schauen. Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber. Vorbörslich gewannen die Anteile auf Tradegate 2,1 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Teamviewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, ließ die Prognose aber unverändert. Insgesamt ein solider Bericht, konstatierte ein Händler. Die Papiere des Softwarekonzerns gaben auf Tradegate um 4,3 Prozent nach verglichen mit dem Schlusskurs auf Xetra, hatten allerdings am Vortag im Zuge einer starken Entwicklung des gesamten Software-Sektors 4,7 Prozent gewonnen.
Hypoport sanken im vorbörslich Handel auf Tradegate um 1,2 Prozent. Der Finanzdienstleister hatte gewinnseitig im zweiten Quartal enttäuscht.
Exane BNP Paribas stufte die Aktien des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) von "Neutral" auf "Underperform" ab. FMC gaben auf Tradegate deutlich nach. In die andere Richtung ging es für die Titel des Düngerherstellers K+S , hier votiert Exane BNP nun mit "Outperform" statt zuvor "Underperform"./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 46,41 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,40 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +12,57 %/+60,19 % bedeutet.
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Guten Morgen.
Es besteht die Möglichkeit eines Gap-ups mit einem potenziellen Anlaufbereich um 25.450 Punkte. Dort werde ich die Kursreaktion beobachten und prüfen, ob sich ein Short-Einstieg mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis ergibt.
Ich hoffe das interessiert jemanden, es war etwas Arbeit.
10 Jahre Intraday-Daten, streng in zwei Hälften geprüft — was statistisch Erfolgreich ist im Daytrading
Datenbasis: Dukascopy 5-Minuten-Kurse, Jan 2016 bis Juli 2026, DAX / Dow / Nasdaq 100, je rund 2.700 Handelstage. Jedes Muster zweimal gerechnet: 2016–Juni 2021 und Juli 2021–2026. Was nur in einer Hälfte steht, ist unten aussortiert. Alle Zeiten Berlin, alle Zahlen brutto.
Hält in allen drei Indizes und beiden Zeiträumen
- 16–17 Uhr ist die schwächste Stunde des Tages.** In allen sechs Zellen negativ oder schwächster Wert. Praktisch: Limits legen statt kaufen.
- 17–18 Uhr ist positiv.** DAX Ø +0,010 %/Tag (Hit 53,8 %), Dow +0,012 % (53,6 %), Nasdaq +0,021 % (56,2 %). Größenordnung beachten: 0,01 % sind bei DAX 25.000 rund 2,5 Punkte — nach Kosten kein eigenständiges Setup.
- Der Vormittag taugt für US-Indizes nicht.** Nasdaq im Fenster 08:00–17:30 über 5 Jahre +8,7 % bei 30,8 % Drawdown, im Fenster 15:30–22:00 +50,7 %. Wer US-Indizes vormittags handelt, handelt Rauschen.
- Montag ist der beste Wochentag.** Nasdaq Ø +0,19 %/Tag (Hit 62,8 %), Dow +0,09 % (57,9 %), DAX +0,12 % (55,0 %). Im DAX liegt Mittwoch allerdings gleichauf.
- Montag nach roter Vorwoche ist besser als Montag generell.** DAX Ø +0,092 % gegen +0,053 %, Dow +0,140 % gegen +0,089 % (Fenster 15:30–22:00, je ~200 Fälle, beide Hälften). Der Montagseffekt ist eine Gegenbewegung, kein Momentum.
- Hoher VIX ist intraday ein Plus, kein Warnsignal.** DAX-Session bei VIX ≥ 25: Ø +0,104 % gegen +0,008 % darunter, in beiden Hälften. Dow bei VIX > 30: +0,33 % / +0,17 %. Nur fürs Halten über Nacht dreht es sich um.
- Kurzfristige Erschöpfung ist der einzige Filter, der überlebt.** Drei fallende Tagesschlusskurse in Folge → Long: in 6 von 6 Zellen über Baseline. Halten bis zum ersten grünen Schluss: Ø +0,50 %/Trade, Trefferquote 77 %, Ø 1,5 Tage. Dasselbe misst RSI2 < 10.
Durchgefallen
- MACD.** 1h-Kreuzung vor 17 Uhr: Dow −0,014 %, Nasdaq −0,006 % — beide schlechter als ungefiltert kaufen. Tages-Kreuzung in den 4 Tagen vor Montag: in 2 von 3 Indizes schlechter, Vorzeichenwechsel zwischen den Hälften. Auf Stündlicher Ebene widerspricht sich der Indikator sogar innerhalb desselben Index je nach Tageszeit.
- Candlestick-Muster.** 14 klassische Formationen mit Kontextbedingung (Hammer nur nach Rückgang usw.), 37.323 Beobachtungen, 8 Instrumente. Kein einziges Muster in allen drei Teilperioden über Baseline. Kurios: Bärische Muster (Shooting Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows) hatten überwiegend **positive** Folgerenditen — als Verkaufssignal gelesen also systematisch falsch herum.
- Gewinnziele.** Sell-Limit auf die Dow-Session: Trefferquote steigt von 54 % auf bis zu 71 %, kumuliertes Ergebnis fällt um 24 Prozentpunkte über 10 Jahre. An Limit-Tagen schloss der Markt im Schnitt noch über dem Limit.
- Kerzenfarben als Signal.** P(grün | Vorstunde grün) = 52,30 %, P(grün | Vorstunde rot) = 52,25 %, n = 16.766. Kein Unterschied. Gilt genauso für die erste 5-Minuten-Kerze und für die Nacht davor.
- Der eigene Lieblingsfilter.** Zwei selbst gebaute Filter (Freitag raus, nur nach grüner erster US-Stunde) ergaben in-sample +161 % kumuliert. Out-of-sample auf 2016–21 angewendet: +34 %. Der Freitagsfilter kehrte sich sogar um — Freitag war dort die beste Nacht der Woche.
Einordnung und Kontext
- Bei 5 Wochentagen × 24 Stunden × 3 Indizes sind Zufallstreffer garantiert. Faustregel: Bei ~540 Beobachtungen je Wochentag liegt das 95-%-Rauschband bei rund ±4 Prozentpunkten um 50 % Trefferquote. 55 % ist grenzwertig, 63 % nicht.
- Alles ohne Spread und Gebühren gerechnet. Bei Effekten von 0,01–0,02 % pro Stunde entscheidet die Kostenseite, ob überhaupt etwas übrig bleibt.
- Was übrig blieb, ist parameterlos: Uhrzeit, Wochentag, Volatilitätsregime, Erschöpfung.