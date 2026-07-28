Berlin könnte genau dort sparen, wo Rheinmetall Geld verdienen muss

Der Punkt ist heikel, weil Rheinmetall stark mit Panzern, Artillerie und Munition verbunden ist. Zwar sollen die deutschen Verteidigungsausgaben insgesamt bis 2030 deutlich steigen. Doch der Haushaltsentwurf deutet darauf hin, dass sich die Prioritäten verschieben könnten: weg von klassischer Munition, stärker hin zu Drohnen, Luftverteidigung, digitaler Kriegsführung und moderner Militärtechnologie. Genau diese Verschiebung beschäftigt Investoren. Unternehmen mit Fokus auf Drohnen und Verteidigungstechnik haben sich 2026 besser gehalten als klassische Munitionshersteller.

Rheinmetall steht vor dem nächsten Stresstest. Laut Bloomberg wirft der deutsche Haushaltsentwurf für 2027 neue Fragen für den Rüstungskonzern auf, weil Berlin im kommenden Jahr weniger Geld für Munition einplanen könnte. Der Entwurf sieht demnach rund 9,6 Milliarden Euro für Munitionskäufe vor, nach etwa 11 Milliarden Euro im Jahr 2026. Die Zahlen sind vorläufig und können sich im weiteren Haushaltsverfahren noch ändern. Trotzdem trifft die Nachricht einen Konzern, dessen Anleger ohnehin nervöser geworden sind.

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Für Rheinmetall kommt der mögliche Gegenwind zur Unzeit. Die Aktie ist in diesem Jahr bereits um rund ein Drittel gefallen. Anleger hinterfragen die hohen Bewertungen im europäischen Rüstungssektor, nachdem die Kurse seit dem russischen Angriff auf die Ukraine massiv gestiegen waren. Vor Februar 2022 lag Rheinmetalls Marktkapitalisierung noch bei 4,2 Milliarden Euro, inzwischen ist der Konzern trotz Kursrückgang ein Schwergewicht der europäischen Verteidigungsindustrie.

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Zusätzlich belasten mehrere Rückschläge. Die Bundesregierung kündigte zuletzt einen mit Rheinmetall verbundenen Marineschiffbauvertrag, woraufhin die Aktie an einem Tag um 19 Prozent einbrach. Rheinmetall will die Folgen für die Jahresprognose mit den Zahlen zum zweiten Quartal am 6. August bewerten. Außerdem verhängte China Exportkontrollen gegen mehrere europäische Unternehmen, darunter Rheinmetall.

Das Verteidigungsministerium wollte sich zu einzelnen Haushaltsposten vor Abschluss des Bundeshaushalts nicht konkret äußern. Eine Sprecherin betonte jedoch: "Die Beschaffung von Munition ist und bleibt eine Priorität." Tatsächlich lägen die geplanten Munitionsausgaben für 2027 immer noch mehr als doppelt so hoch wie 2025, als Deutschland weniger als 4 Milliarden Euro für Munitionskäufe ausgab.

Trotzdem bleibt die Unsicherheit groß. Analysten sind bei Rheinmetall mehrheitlich weiter positiv, senken aber teilweise ihre Kursziele. Entscheidend wird nun, ob der endgültige Haushalt die Sorgen um eine Verschiebung der Verteidigungsausgaben bestätigt – und ob Rheinmetall zeigen kann, dass der Konzern mehr ist als eine Wette auf Panzer und Artilleriemunition.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 1.070EUR auf Tradegate (28. Juli 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.





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