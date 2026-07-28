Bitcoin gibt auf gut 63.000 Dollar nach - Spekulation auf US-Zinserhöhung
- Bitcoin fällt wegen Zinsangst auf Tief seit Juli
- Kurs rund 63.350 Dollar nach Verlusten der Woche
- Fed erwartet Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag wegen der Furcht vor höheren Zinsen in den Vereinigten Staaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel rund 63.350 Dollar. Damit knüpfte der Bitcoin an die Verluste der vergangenen Tage an. Vor einer Woche hatte der Kurs der Kryptowährung noch bei fast 67.000 Dollar gelegen.
Experten begründeten den Kursrückgang unter anderem damit, dass die US-Notenbank Fed entgegen der allgemeinen Erwartung den Leitzins am Mittwochabend leicht erhöhen könnte. So rechnen unter anderem die Experten des Handelshauses Citadel Securities damit, dass die US-Notenbank den Leitzins am Mittwochabend um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte.
Damit könnte der erst seit Mai amtierende US-Notenbank-Chef Kevin Warsh seine Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation untermauern. Steigende Zinsen führen unter anderem zu höheren Finanzierungskosten und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus als riskant geltenden Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen.
Der Bitcoin ist seit einiger Zeit unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Bitcoin-Kurs um knapp 28 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs die Hälfte seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um fast 60 Prozent an; seit Juli 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 9.600 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 96-Fache nach oben.
Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei fast 1,3 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit circa 2,2 Billionen Dollar angegeben. Mit fast 230 Milliarden Dollar beziehungsweise 185 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether./zb/nas
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #31
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1371
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Am Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich zielen. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
Nach Bruch des Januartiefs wirkte der 1,16er-Bereich als Widerstand, wodurch auch die 1,14er-Marke unterschritten wurde und der Kurs auf neue Jahrestiefs gefallen ist. Die zuletzt mehrwöchige Stabilisierung im Bereich des März-Tiefs ist in der vergangenen Woche wieder nach unten aufgelöst worden. Damit rückt die gebrochene Unterstützung als neuer Widerstand in den Fokus. Am Montag bleibt zu beobachten, ob sich der Abwärtsdruck fortsetzt oder eine erste Gegenbewegung einsetzt.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1400
Nächste Widerstände: 1,1410 | 1,1449 = Vorwochenhoch | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1364 = Vorwochentief | 1,1324 | 1,1276
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich bis Dienstag herauskristallisieren, ob ein erster Ausbruch aus der vormaligen Spanne Bestand hat und sich der Abwärtsimpuls fortsetzt, oder ob eine Rückkehr über das März-Tief eine Fortsetzung der Stabilisierung einleitet. Mit Blick auf den bevorstehenden Zinsentscheid der Fed wäre bis zum Termin auch mit weniger Dynamik zu rechnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1330 bis 1,1390 alternativ 1,1370 bis 1,1430
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart zeigt sich, dass der GD 20 bei rund 1,1416 nun als erster Widerstand von oben auf den Kurs drückt. Erst eine Rückeroberung dieser Marke würde die Abwärtstendenz vorerst entschärfen. Bleiben die Notierungen darunter, rückt das 2023er-Jahreshoch bei 1,1276 als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Entsprechende Impulse könnten durch die Ergebnisse der Fed-Sitzung am Mittwoch in den Markt kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1260 bis 1,1450
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte bei einem Bruch des 2023er-Jahreshochs der Weg für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der 1,12er-Marke frei werden. Gelingt hingegen eine Stabilisierung über dem März-Tief, wäre ein erneuter Test der 1,15er-Marke bzw. des Januartiefs das wahrscheinlichere Szenario.
Mögliche Wochenspanne: 1,1180 bis 1,1330 alternativ 1,1380 bis 1,1530
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Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
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