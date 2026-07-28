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    Bitcoin gibt auf gut 63.000 Dollar nach - Spekulation auf US-Zinserhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin fällt wegen Zinsangst auf Tief seit Juli
    • Kurs rund 63.350 Dollar nach Verlusten der Woche
    • Fed erwartet Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte
    Bitcoin gibt auf gut 63.000 Dollar nach - Spekulation auf US-Zinserhöhung
    Foto: Kanchanara - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstag wegen der Furcht vor höheren Zinsen in den Vereinigten Staaten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli gefallen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung kostete auf der Handelsplattform Bitstamp im frühen Handel rund 63.350 Dollar. Damit knüpfte der Bitcoin an die Verluste der vergangenen Tage an. Vor einer Woche hatte der Kurs der Kryptowährung noch bei fast 67.000 Dollar gelegen.

    Experten begründeten den Kursrückgang unter anderem damit, dass die US-Notenbank Fed entgegen der allgemeinen Erwartung den Leitzins am Mittwochabend leicht erhöhen könnte. So rechnen unter anderem die Experten des Handelshauses Citadel Securities damit, dass die US-Notenbank den Leitzins am Mittwochabend um 0,25 Prozentpunkte anheben könnte.

    Damit könnte der erst seit Mai amtierende US-Notenbank-Chef Kevin Warsh seine Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation untermauern. Steigende Zinsen führen unter anderem zu höheren Finanzierungskosten und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus als riskant geltenden Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen.

    Der Bitcoin ist seit einiger Zeit unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Bitcoin-Kurs um knapp 28 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

    Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs die Hälfte seines Werts ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren zog der Kurs um fast 60 Prozent an; seit Juli 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 9.600 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 96-Fache nach oben.

    Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei fast 1,3 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit circa 2,2 Billionen Dollar angegeben. Mit fast 230 Milliarden Dollar beziehungsweise 185 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether./zb/nas

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