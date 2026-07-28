SK Hynix und Samsung fallen zweistellig – Asiatische Tech-Aktien im Ausverkauf

Auch zahlreiche weitere Unternehmen aus dem Umfeld der Künstlichen Intelligenz und der Halbleiterindustrie mussten deutliche Kursverluste hinnehmen. Samsung SDI verlor 11,95 Prozent, LG Innotek sackte um 17,10 Prozent ab, Seoul Semiconductor gab um 8,90 Prozent nach und LG Chem verlor 8,65 Prozent.

Die Abwärtsbewegung bei globalen Halbleiteraktien hat sich am Dienstag mit voller Wucht auf die asiatischen Börsen ausgeweitet. Besonders hart traf es Südkoreas Chip-Giganten SK Hynix und Samsung Electronics. Die Aktie von SK Hynix brach um 14,26 Prozent ein, während Samsung Electronics über 13,39 Prozent verlor. Der Ausverkauf der beiden Schwergewichte zog den südkoreanischen Leitindex Kospi um 11,15 Prozent nach unten.

Japan, Taiwan und China schließen sich dem Ausverkauf an

Der Verkaufsdruck beschränkte sich nicht auf Südkorea. Auch in Japan fielen die Aktien führender Technologieunternehmen. Tokyo Electron verlor fast 11 Prozent, Advantest fiel um mehr als 10 Prozent. SoftBank Group, die aufgrund ihrer Beteiligung am Chipdesigner Arm als wichtiger KI-Investmentwert gilt, büßte 6,3 Prozent ein. Besonders hart traf es den Speicherchiphersteller Kioxia, dessen Aktien um mehr als 18 Prozent einbrachen.

In Taiwan verlor der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC 2,9 Prozent. Auf dem chinesischen Festland fiel der technologieorientierte ChiNext-300-Index um 4,7 Prozent, während der Hang Seng China Semiconductor Chips Index 5 Prozent nachgab.

US-Technologiesektor liefert die negative Vorlage

Auslöser der Verkaufswelle war erneut eine schwache Entwicklung der US-Halbleiterwerte. Bereits am Montag hatte der VanEck Semiconductor ETF (SMH) mehr als 2 Prozent verloren und damit die Verluste vom Freitag ausgeweitet.

Auch zahlreiche US-Unternehmen aus dem Halbleitersektor standen unter Druck. AMD verlor 5,17 Prozent und schloss damit bei 494,95 US-Dollar, Teradyne gab 4,3 Prozent auf 334,77 US-Dollar nach und Micron Technology büßte 2,25 Prozent auf 900,20 US-Dollar ein.

Insbesondere Samsung Electronics und SK Hynix gehören weltweit zu den wichtigsten Produzenten von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM), die für KI-Server unverzichtbar sind. Entsprechend sensibel reagieren die Aktien auf Veränderungen der Erwartungen im US-KI-Sektor.

Zusätzlichen Druck erzeugte der Börsengang des chinesischen Speicherchip-Herstellers CXMT. Die Aktie schoss zum Debüt um mehr als 535 Prozent nach oben und machte das Unternehmen zum wertvollsten Chipkonzern Chinas. Zusammen mit den Fortschritten Chinas bei Speicherchips und Lithografie verstärkte dies die Sorgen über den wachsenden Wettbewerbsdruck für Samsung Electronics und SK Hynix.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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