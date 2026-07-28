DAX stemmt sich gegen den Tech-Ausverkauf – Japan und Südkorea tiefrot

Der Nikkei verlor zeitweise über drei Prozent, der südkoreanische Kospi wurde durch die Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um mehr als zehn Prozent ins Minus gedrückt. Vor diesem Hintergrund hält sich der DAX noch relativ stabil, der Index sollte nur leicht im Minus eröffnen – der fehlenden Technologiedominanz sei ein weiteres Mal Dank.

Die Börsen in Asien haben diesen Verkaufsdruck heute deutlich gespürt, die Aktien der Technologieunternehmen zogen die Indizes in Japan und Südkorea nach unten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die rückläufigen Energiepreise können dem Aktienmarkt in diesen Tagen nur noch wenig Unterstützung geben. Zu groß sind die Zweifel der Anleger daran, dass die hochbewerteten KI-orientierten Technologieunternehmen auch in Zukunft die hohen Erwartungen an ihr Umsatz- und Gewinnwachstum erfüllen werden.

Unterdessen nimmt auch in Europa die Berichtssaison Fahrt auf und mit LVMH hat eines der wichtigsten europäischen Unternehmen am späten Montagabend seine Bücher geöffnet. Die Erwartungen der Analysten konnten übertroffen werden und so starten die Aktien des Luxusgüterkonzerns heute Morgen leicht im Gewinn. Zusätzlich sorgen die Quartalszahlen von Mercedes-Benz für Aufsehen im dünnen Sommerhandel. Die Befürchtungen der Investoren haben sich nicht erfüllt und der Autokonzern schlägt sich im schwachen Marktumfeld weiterhin gut. Der Kernmarkt China bleibt für die deutschen Autobauer das große Problem, und so werden auch die Stuttgarter bei ihren Absatzprognosen vorsichtiger.

Der heutige Handelstag muss zeigen, ob zumindest in Frankfurt die gute Stimmung zum Wochenstart weiter Bestand haben wird. Die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank und einige wichtige makroökonomische Daten aus den USA und Europa könnten entsprechende Impulse liefern. Heute rücken zunächst die ADP-Beschäftigungszahlen und das US-Verbrauchervertrauen in den Fokus. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 200 und 25 500 Punkten bewegen.

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