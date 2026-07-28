Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'

Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 46,10 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,40 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +12,57 %/+60,19 % bedeutet.