AKTIE IM FOKUS
Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'
- Quartalszahlen treiben Mercedes-Aktie vorbörslich
- Vorbörslich plus 2,2% auf 46,33 Euro ins Juli-Hoch
- Umsatzprognose gesenkt Pkw-Margenziel bleibt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.
Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.
Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.
Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 46,10 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,40 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +12,57 %/+60,19 % bedeutet.
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