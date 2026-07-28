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    AKTIE IM FOKUS

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    Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'

    Für Sie zusammengefasst
    • Quartalszahlen treiben Mercedes-Aktie vorbörslich
    • Vorbörslich plus 2,2% auf 46,33 Euro ins Juli-Hoch
    • Umsatzprognose gesenkt Pkw-Margenziel bleibt
    AKTIE IM FOKUS - Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'
    Foto: Matthias Balk - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.

    Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.

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    Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.

    Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 46,10 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 44,40 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +12,57 %/+60,19 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der Produktionsverlagerung nach Ungarn auf Kostenstruktur, Margen und Wettbewerbsfähigkeit (niedrigere Lohnkosten, höhere Stundenleistung), um fundamentale Bewertungsimplikationen, um US-Wachstumsrisiken wegen eines Gesetzentwurfs gegen Firmen mit hohem chinesischen Aktionärsanteil (~20%) sowie um den bilanziellen Effekt der Beteiligung an Daimler Truck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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