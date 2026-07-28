AKTIEN IM FOKUS/Nach hohen Verlusten in Seoul
Aktien mit KI-Bezug schwach
- Anlegerängste über hohe KI-Investitionen belasten
- Südkoreanische Chipaktien stürzen deutlich ab
- Zweite Reihe Chips und ASML mit Kursverlusten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen von Investoren über hohe Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Dienstag Aktien mit Bezug zu KI belastet. Im vorbörslichen Handel verloren unter den Dax -Titeln Infineon 1,8 Prozent und Siemens Energy 0,7 Prozent. Papiere von Hochtief gaben um 0,7 Prozent nach. Der Baukonzern profitiert vor allem über die US-Tochter Turner vom Bau großer Rechen- und Datenzentren.
Die Aktien schlossen sich den hohen Kursverlusten von KI-Schwergewichten in Asien an. An der südkoreanischen Börse in Seoul sackten die Aktien des Speicherchip-Herstellers SK Hynix um 13 Prozent ab. Papiere des Chip-Produzenten Samsung büßten ebenfalls 13 Prozent ein. Beide Aktien sind im Leitindex Kospi schwer gewichtet, was diesen um 11 Prozent nach unten drückte.
Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der südkoreanische Kospi stürzten gerade ab, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally nehme zu. Börsenindizes, in denen KI-Aktien schwer gewichtet seien, gerieten dementsprechend unter Druck. Trotz des aktuellen Rückschlags liegt der Kospi 2026 immer noch über 40 Prozent im Plus.
Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe traf es am Dienstagmorgen Aktien mit KI-Bezug. So fielen die Anteilsscheine von Herstellern von Anlagen zur Chipproduktion und entsprechenden Zulieferern. Aixtron , Jenoptik und Suss Microtec sanken um zwei bis vier Prozent. Auch die Papiere des niederländischen Anlagenbauers ASML gerieten unter Druck./bek/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 428,4 auf Tradegate (28. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -3,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 117,08 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +36,54 %/+60,43 % bedeutet.
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naja, viel höher ist aber eher nicht drin !???
Mein EK 51,77 € am 7.3.2022 🤑
Irgendwie einseitig positiv und vor allem einzig und allein auf Auftragseingang geeichte Meldungen hier.
Daher mal ein paar negative Aspekte:
- Auftragseingang war schon immer hoch, Aufträge für min 1 Jahr waren immer da
- Baugeschäft ist nicht unendlich skalierbar, die Aufträge können gar nicht alle abgearbeitet werden
- kein Dividendentitel mehr,(2022: 4 € Divi bei Kurs 60 €), angesichts zweistelliger Kursschwankungen am Tag braucht man nicht drüber diskutieren ob 6 oder 7 € Dividende gezahlt wird
- enorme Verschuldung HT war nicht ohne Grund in den Letzen Jahren meist im einstelligen KGV
- große Zinslast (die sich wahrscheinlich deutlich verschlechtern wird, günstige Kredite müssen refinanziert werden)
Mein Fazit. Der Kurs ist aus der Geschäftsentwicklung rausgewachsen. Wer jetzt einsteigt kann langfristig eigentlich nur verlieren. Bzw. muss ewig warten eh das Geschäft in den Kurs wieder reinwächst.