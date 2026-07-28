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    VINFAST GEHÖRT EINE PARTNERSCHAFT MIT DER AKF-BANK, UM DEN AUSBAU DES HÄNDLERNETZES IN DEUTSCHLAND ZU BESCHLEUNIGEN

    VINFAST GEHÖRT EINE PARTNERSCHAFT MIT DER AKF-BANK, UM DEN AUSBAU DES HÄNDLERNETZES IN DEUTSCHLAND ZU BESCHLEUNIGEN
    Foto: VanderWolf Images - stock.adobe.com
    • Die strategische Partnerschaft bietet Unterstützung für VinFast-Händler und den weiteren Ausbau des VinFast-Händlernetzes in ganz Deutschland.
    • Die gemeinsame Expertise im Bereich der Automobilfinanzierung mit den E-Mobilitätsambitionen von VinFast zielt darauf ab, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen.

    PARIS, 28. Juli 2026 /PRNewswire/ -- VinFast ist eine strategische Partnerschaft mit der akf-Bank eingegangen, um maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für sein Händlernetz in Deutschland anzubieten, die die weitere Expansion seiner Einzelhandelspräsenz unterstützen und es neuen Partnern erleichtern, sich der Marke anzuschließen.

    VinFast akf

    Die gemeinsam entwickelten Finanzierungslösungen sind darauf ausgelegt, den Bedürfnissen von Händlern in verschiedenen Wachstumsphasen gerecht zu werden und ihnen mehr Flexibilität zu bieten, während gleichzeitig die breitere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Deutschland unterstützt wird.

    Durch die Kooperation erhalten VinFast-Händler Zugang zu der jahrzehntelangen Erfahrung der akf-Bank im Automobilhandel, die ihnen bei der Finanzierung ihres Fahrzeugbestands hilft und gleichzeitig den Verkauf an Privat- und Flottenkunden unterstützt.

    VinFast-Händler profitieren zudem von den individuell zugeschnittenen Finanzierungskonzepten der akf-Bank, die ihnen mehr finanzielle Flexibilität bieten und ihnen helfen, sich souverän an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

    Christian Marti, CEO von VinFast Europe, sagte: „Deutschland ist einer unserer wichtigsten europäischen Märkte, und ein starkes Händlernetz ist grundlegend für unser langfristiges Wachstum. Die Partnerschaft mit der akf-Bank unterstützt das Wachstum unserer Handelspartner und erleichtert es gleichzeitig Kunden in ganz Deutschland, sich für Elektromobilität zu entscheiden ."

    Rainer Bickel, Vertriebsleiter Autofinanz der akf-Bank , sagte: „Die Transformation der Automobilindustrie eröffnet Herstellern und Händlern neue Chancen. Als verlässlicher Partner für KMU wollen wir VinFast-Händler mit bedarfsgerechten Finanzierungslösungen unterstützen, damit sie ihr Geschäft erfolgreich weiterentwickeln und den Markteintritt der Elektromobilität in Deutschland aktiv mitgestalten können."

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